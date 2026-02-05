【感動企業 株式会社ルクア】外壁塗装の「見えない不安」をSMSで解消！「ルクアお客様ご安心システム」

株式会社ルクア

神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県を中心に外壁塗装・屋根塗装などの各種リフォーム工事を手掛ける「感動企業」株式会社ルクア（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役：松本 憲二）は、工事のお申込みから着工までのスケジュールや段取り、当日の急な予定変更などを、お客様のスマートフォンへSMS（ショートメッセージサービス）で通知する新サービス「ルクアお客様ご安心システム」の本格運用を開始いたしました。

本システムは、「いつ、誰が来るのか」「次はどんな工程に進むのか」といった、リフォーム工事においてお客様が抱きがちな不安を解消し、安心して工事完了をお待ちいただくための新しい取り組みです。

■「ルクアお客様ご安心システム」導入の背景

外壁塗装をはじめとする住宅リフォーム工事では、お申込みから着工までに一定の期間が空くことが一般的です。この間、お客様からは「本当に予定通り工事が始まるのか」「いつ、どんな職人さんが来るのか」「近隣への挨拶はいつ行われるのか」といった不安の声が少なからず寄せられていました。

また、天候に左右される屋外工事のため、当日の急な予定変更の連絡がお客様のストレスになることも課題でした。

「感動企業」を掲げ、常にお客様に「喜び」をお届けすることを第一に考える当社では、こうしたお客様の潜在的な不安に先回りして対応することが重要であると考えました。

そこで、どなたでも手軽に確認できるSMSを活用し、工事の進捗状況や急な連絡をリアルタイムにお伝えする「ルクアお客様ご安心システム」を開発・導入いたしました。

■「ルクアお客様ご安心システム」の概要

本システムは、工事のお申込み後、着工に至るまでの主要なマイルストーンや、工事期間中の日々の連絡事項を、お客様のスマートフォンにSMSでご案内をお届けするものです。

チラシや口頭での説明だけでは忘れがちなスケジュールも、お手元のスマホでいつでも手軽にご確認いただけます。

＜SMS通知の主なタイミングと内容＞

１.お礼SMS（お申込み直後） お申込みのお礼とともに、これから始まるの工事の全体的なスケジュールのお知らせと、安心感の第一歩を提供します。

２.現場調査日程のご案内 足場仮設スペースの確認や施工計画のために行う現場調査の日程を再確認のためにお知らせします。

３.足場仮設工事のご案内（足場手配完了時） 工事の始まりである足場設置のスケジュールを明確にお伝えします。

４.担当職人のご紹介（担当職人決定時） 「ベテラン職人の〇〇が担当します」など、実際に施工を担当する職人を事前に紹介することで、どんな人が家に来るのかという不安を払拭します。

５.ご近隣挨拶のご案内（日程決定時） ご近隣トラブルを防ぐため、当社の爽やかスタッフが近隣の方々へご挨拶にお伺いする日程を事前にお知らせします。

６.雨天休工等のご連絡 雨天時の休工や交通渋滞による到着遅延など、当日の急なご連絡も迅速に行います。

■本システム導入におけるお客様のメリット

１.工事予定が明確で安心：着工までの流れが「見える化」されるため、スケジュールを把握しやすく、安心して工事を迎えられます。

２.担当者がわかるから信頼：どんな職人が担当するのか事前に分かるため、安心してお任せいただけます。

３.急な変更もすぐ把握：天候による休工などもSMSで迅速に届くため、予定を立てやすくなります。

４.ご近隣への配慮も万全：ご挨拶のスケジュールが明確になることで、近隣の方々への配慮に対する不安が軽減されます。

■株式会社ルクアについて

株式会社ルクアは、「感動企業」を理念に掲げ、創業以来、神奈川・東京・埼玉・千葉エリアを中心に累計6万件を超える施工実績を誇る外壁塗装専門のリフォーム会社です。

単なる工事の提供にとどまらず、お客様に心から喜んでいただけるような愛のある接客サービスを追求し続けています。

その豊富な実績に裏打ちされた確かな技術と誠実な対応により、Google口コミでは4.5（※）という高評価をいただいております。

完工後のお客様からは「ルクアさんで本当に良かった！」「ルクアの皆さんは来る人来る人みんなイイ人だね！」「職人さんのマナーやお人柄がとてもイイね！」といったお喜びの声を多数頂戴しています。

今後も、6万件の信頼を糧に、お客様の事前期待を超える「感動」と「安心」をお届けできますよう、サービスの向上に努めてまいります。 （※2026年2月時点 当社調べ）

【会社概要】

会社名：株式会社ルクア

代表者：代表取締役 松本 憲二

本社所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1-6-11

創業：2006年8月

事業内容：外壁塗装・屋根塗装・ベランダ防水・屋根葺き替え工事・各種外構エクステリア工事・内装工事・家屋修繕メンテナンス工事

対応エリア：神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県

営業日：355日真心を込めて営業中

ルクアホームページ：http://www.lucua.co.jp/(http://www.lucua.co.jp/)

ルクアブログ：https://lucua.hatenablog.com/(https://lucua.hatenablog.com/)

ルクア公式Instagram：https://www.instagram.com/lucua_co._ltd/(https://www.instagram.com/lucua_co._ltd/)

【お問い合わせ先】

フリーダイヤル：0120-387-148 (サワヤカナ-カイシャ)

メールアドレス：info@lucua.co.jp

■本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社ルクア 広報担当：鍋田 和之 TEL：0120-387-148 Email：info@lucua.co.jp

