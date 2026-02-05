シグマ、アジア太平洋地域および日本（APJ）に進出し、成長と革新を推進する新たなリーダーを任命





ビード・ハックニーがアジア太平洋・日本担当副社長に就任し、シドニーにAPJ本部を開設

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ビジネス向けAIアプリケーションのリーダーであるシグマは、オーストラリアのシドニーにアジア太平洋地域および日本（APJ）本部を開設し、同地域担当副社長にビード・ハックニー氏を任命したことを発表しました。この継続的な国際展開は、ニューヨークとロンドンでのオフィス拡張を含む、この1年間の力強い成長に続くもので、同社はわずか2年半で従業員数を30倍以上に増やしました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260203842467/ja/



Bede Hackney



シドニーを拠点とするハックニーは、シグマの新たな成長を牽引し、APJ地域におけるAIアプリとアナリティクスプラットフォームの導入を推進します。Databricks、Zoom、Tenableといった急成長企業との25年以上にわたる協業経験と、データ、AI、セキュリティ技術に関する豊富な経験を活かし、ハックニーは高業績チームの構築とカスタマーサクセスの推進に注力します。

シグマのCEOであるマイク・パーマーは、「より多くの組織がAI主導の未来に向けて準備を進めている中、APJ地域には大きな成長の機会があります。この地域では既に顧客からの支持が高まっており、今こそ専任のリーダーシップに投資する絶好の機会です。APJ地域担当の新副社長として、ビードは当社のプレゼンスの拡大、地域における関係構築、そして各チームがAIを効果的に運用できるよう支援する上で、重要な役割を担うことになります」と述べています。

ハックニーは、直近ではZoomのオーストラリア・ニュージーランド（ANZ）地域責任者を務め、複雑かつ競争の激しい環境において成長を促進する市場開拓戦略を一貫して立案・実行してきました。Zoom入社前は、データブリックスのANZ地域担当副社長を務め、この地域におけるZoomのプレゼンス拡大に取り組みました。それ以前は、テナブル、ニンブル・ストレージ、VMWare、シトリックスなどのテクノロジー企業で上級管理職を歴任しています。

シグマのAPJ担当副社長となったビード・ハックニーは、「シグマは、組織のデータアクセスとデータ活用の方法を変革しています。このミッションをAPJ地域にも拡大できることを大変嬉しく思います。企業がアナリティクスとAIの大規模運用を開始しつつある中、シグマが提供する適切なガバナンスに基づくクラウドネイティブなアナリティクスとビジネスチームが求める柔軟性の組み合わせは、この地域に大きなビジネスチャンスをもたらすことでしょう。この地域で強固なパートナーシップを構築し、お客様が技術的な複雑さなしにAIアプリケーションを構築・拡大し、単一のインターフェースを通じて外部システムを統合し、自信を持ってアナリティクスをグローバル展開できるよう支援するのを楽しみにしています」と述べています。

シグマがチーム、データ、作業を統合し、瞬時のインサイトとイノベーションを実現する方法についての詳細は、https://www.sigmacomputing.com/をご覧ください。

シグマについて

シグマは、クラウドデータ ウェアハウスをデータとAIのための動的かつガバナンスに基づくUIへと変革することに取り組んでします。リアルタイムのクエリ、AIを活用した分析、ノーコード ワークフローを組み合わせ、シグマはインサイトと成果のギャップを埋めます。IT部門は可視性とコントロールを維持し、ビジネスチームはスピードと柔軟性を獲得し、リーダーは新たな成長の鍵となる統合された指標を活用できます。ダッシュボードからAIアプリまで、シグマはコラボレーション、効率性、そしてイノベーションの継続的なサイクルを促進しています。シグマがAI、アプリ、アナリティクスをシームレスに統合し、どのようにインサイトを加速し、パフォーマンスを向上し、イノベーションを推進しているかについての詳細は、Sigmaをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260203842467/ja/

Contacts

press@sigmacomputing.com

Source: Sigma