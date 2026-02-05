「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」を運営する株式会社湯ーとぴあ(所在地:山梨県甲斐市、代表取締役：早川善輝)は、2026年2月23日に設立80周年を迎えます。





80周年記念割引き回数券販売

これを記念し、同日より80周年記念入浴回数券(6枚綴り)を特別価格4,290円(税込・通常5,280円)にて限定発売いたします。同施設は、温泉総選挙「健康増進」部門で3年連続全国1位(2019年～2021年)、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2年連続全国1位(2023年～2024年)を獲得しており、泉質の高さで全国的な評価を得ています。









■80年の歴史と「泉質」へのこだわり

1946年の設立以来、建材業を経て1975年には温泉を掘削し1977年に温泉の商いへと転身し現在に至ります。

竜王ラドン温泉は「泉質の良さ」を追求し続けてきました。その結果、温泉総選挙「健康増進」部門で3年連続全国1位、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2年連続全国1位を獲得するなど、泉質の高さが全国的に評価されています。





建物全景









近年、健康志向の高まりとともに、単なるリラクゼーションではなく、温泉本来の魅力を求める利用者が増加しています。同施設は日本最大級のラドン温泉として、高濃度のラドンを含む温泉を提供。ラドンは自然界に存在する希ガスの一種で、温泉療法の分野では古くから注目されてきました。同施設では「吸う温泉」として、入浴だけでなく呼吸からもラドンを取り込むことができる点が特徴です。また、高濃度還元水素水を使用した「お湯がいい温泉」、美容に関心の高い方に支持される「メルティング浄化温泉」など、独自の温泉を構築しています。









■全国1位を複数回受賞、評価される「トリプル効果」

竜王ラドン温泉の最大の特長は、以下の3つの要素が組み合わさった「トリプル効果」です。





ラドン吸入室





ラドン発生器









【1.日本最大級のラドン温泉】

国内最大級のラドン発生器を使用し、高濃度のラドンを含む温泉を実現。ラドンは温泉療法の分野で古くから利用されており、同施設では入浴と呼吸の両方からラドンを体感できる環境を整えています。





【2.高濃度還元水素水による「お湯がいい温泉」】

還元力の高い水素水を温泉に使用することで、肌当たりの良さを追求しています。この取り組みが評価され、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2023年・2024年と2年連続で全国1位を獲得しました。





【3.美容温泉「メルティング浄化温泉」】

肌に優しい温泉で、美容に関心の高い女性利用者を中心に高い支持を得ています。





これらの複合的な特長により、同施設は温泉総選挙「健康増進」部門でも2019年から2021年まで3年連続で全国1位を獲得。「健康・美・癒し」を同時に体験できる温泉として、湯治目的の長期滞在者からも支持されています。









■今後の展望

同社代表取締役の早川善輝氏は、「温泉創業以来、地域の皆様や全国からお越しいただくお客様に支えられてきました。これからも泉質の良さを追求し、温泉を通じて多くの方の心身のリフレッシュに貢献したい」とコメントしています。今回の記念回数券は、多くの方に同施設の泉質を体験していただく機会として、お客様からの要望を受けて企画されました。





客室からの富士山









【80周年記念入浴回数券 概要】

発売日 ： 2026年2月23日(月・祝)

販売場所： 竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ(山梨県甲斐市富竹新田1300-1)

内容 ： 日帰り入浴6枚綴り回数券

価格 ： 4,290円(税込) ※通常価格5,280円

販売数 ： 限定販売(完売次第終了)

使用期限： 2027年12月末まで

利用可能： 日帰り入浴

営業時間： 10:00～23:00(年中無休)

アクセス： JR中央本線竜王駅より徒歩14分、

中央自動車道甲府昭和I.C.より西2.2km

詳細URL ： https://u-u.co.jp/blog/?p=8659





80周年記念入浴回数券





【参考】通常料金

日帰り入浴：大人880円、小人770円

宿泊：7,700円～

※「鬼速10分湯治」など短時間利用プログラムあり









【会社概要】

会社名 ： 株式会社湯ーとぴあ

所在地 ： 山梨県甲斐市富竹新田1300-1

代表者 ： 代表取締役 早川善輝

事業内容 ： 宿泊業(温泉施設運営)

企業URL ： https://u-u.co.jp

X(旧Twitter)： https://x.com/radon_onsen

Instagram ： https://www.instagram.com/radon_onsen

YouTube ： https://www.youtube.com/user/utopia1213