Nintendo Switch(TM) 2でお絵かきをAIが採点！「お絵かきキング」2026年2月5日より配信開始
宮澤卓宏は、Nintendo Switch(TM) 2向けダウンロード専用ソフト「お絵かきキング」をニンテンドーeショップにて2026年2月5日(木)から配信開始いたします。
メインイメージ
▼マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112459
◆お題の絵をAIが採点！上手なほど高得点かも！？◆
Joy-Con(TM)2のマウスを使ってお題の絵を描いてみましょう。
AI先生が絵の採点をしてくれます！
日用品から有名な建造物まで…様々なお題に挑戦いただけます。
ゲーム画面
AIによる採点画面
◆ゲーム中のインターネット接続は不要◆
本作ではソフトウェアにAIを内蔵しているため
インターネットへの接続をせずにお楽しみいただけます！
遊び方説明
▼YouTube動画
https://www.youtube.com/watch?v=qnlmNszQX60
◆概要◆
タイトル ： お絵かきキング
対応ハード： Nintendo Switch(TM) 2専用
必要な容量： 2300MB
対応言語 ： 日本語、英語
配信日 ： 2026年2月5日(木)
価格 ： 900円(税込)
お絵かきキング公式サイト： https://miyazawa.pro/DrawKing/
(C) 宮澤卓宏
Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C) Nintendo