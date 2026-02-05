宮澤卓宏は、Nintendo Switch(TM) 2向けダウンロード専用ソフト「お絵かきキング」をニンテンドーeショップにて2026年2月5日(木)から配信開始いたします。





メインイメージ





▼マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112459









◆お題の絵をAIが採点！上手なほど高得点かも！？◆

Joy-Con(TM)2のマウスを使ってお題の絵を描いてみましょう。

AI先生が絵の採点をしてくれます！

日用品から有名な建造物まで…様々なお題に挑戦いただけます。





ゲーム画面

AIによる採点画面





◆ゲーム中のインターネット接続は不要◆

本作ではソフトウェアにAIを内蔵しているため

インターネットへの接続をせずにお楽しみいただけます！





遊び方説明





▼YouTube動画

https://www.youtube.com/watch?v=qnlmNszQX60









◆概要◆

タイトル ： お絵かきキング

対応ハード： Nintendo Switch(TM) 2専用

必要な容量： 2300MB

対応言語 ： 日本語、英語

配信日 ： 2026年2月5日(木)

価格 ： 900円(税込)





お絵かきキング公式サイト： https://miyazawa.pro/DrawKing/









(C) 宮澤卓宏

Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C) Nintendo