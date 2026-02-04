【美人は生涯で3000万円得する――】高田里穂主演！BUMPオリジナルショートドラマ『どうせ女は顔だから～復讐のルッキズム～』2026年2月4日（水）19時より独占配信開始！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、完全オリジナルストーリーのBUMPオリジナルショートドラマ『どうせ女は顔だから～復讐のルッキズム～』を2026年2月4日（水）19:00よりBUMP独占配信いたします。



本作は、現代社会に根深く残る「ルッキズム（外見至上主義）」をテーマに、容姿を理由に婚約者を奪われた一人の女性が、絶望の淵で「美人は生涯3000万円得をする」という言葉に突き動かされ、自分の顔と過去を捨てることを決意。「別人の美貌」を手に入れ、自分を蔑んだ者たちへ完膚なきまでに復讐していく物語です。

■顔を変えた女の復讐。その先に待つのは幸せかーー。

主人公・篠崎玲奈（真帆）を演じるのは、『仮面ライダーオーズ/OOO』のヒロイン役で脚光を浴び、その後も雑誌『non-no』専属モデルや数々の映画・ドラマで活躍してきた高田里穂。整形によって過去を捨てた玲奈は、手に入れた美貌を武器に復讐へと踏み出していく。凛々しさあふれる美しさと、その奥に潜む凄まじい復讐心の行方に注目だ。

玲奈からすべてを奪う後輩・神田絵里を演じるのは、子役時代からキャリアを積み、現在は俳優・モデルとして多方面で活躍する木村葉月。可愛らしい外見の裏に、欲しいものを手に入れるためなら手段を選ばない狡猾さを隠し持つ二面性を鮮烈に描き出す。

玲奈の元婚約者・佐伯隼人役には、ドラマや舞台で着実に実力を磨いてきた俳優・安藤勇雅を起用。容姿だけで女性を判断し、婚約者の愛を裏切った身勝手な男が、変貌を遂げた玲奈によってどのように破滅へと導かれていくのか、その行方が大きな見どころとなる。

そして、美容外科の院長・浅見理人を演じるのは、『爆竜戦隊アバレンジャー』でアバレキラー役を演じ一躍注目を集めて以降、映画・ドラマ・舞台と幅広いジャンルで存在感を放ってきた田中幸太朗。理知的で穏やかな顔の裏で、玲奈の復讐に“メス”を入れる張本人という重要な役どころを重厚に演じ切る。

実力派キャストが織りなす、息をのむ愛憎劇と容赦のない復讐の行方に、ぜひご期待ください。

■あらすじ

恋人がいて、仕事があって、真帆は幸せだった。あの夜、すべてを失うまでは。

恋人・隼人の誕生日にサプライズをするはずだった夜。真帆が見たのは、隼人と後輩・絵里がベッドで抱き合う姿だった。隼人は囁く。「女なのに、よくあのままでいられるよな」

悪いのは全部、この顔だ。

そんなとき、美容外科医・浅見の言葉を思い出す。「美人は生涯3000万円得をする」

1年後。真帆は"篠崎玲奈"という別人の顔で、同じ会社に入社する。何も知らない隼人は玲奈に夢中になり、絵里は嫉妬で狂い始める。復讐は順調だった。なのに心が揺れる。

この復讐の先に待つものは――。

■作品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/122_1_88aa923341b1cf11bc8310354cd672b6.jpg?v=202602050921 ]【主演・高田里穂 プロフィール・コメント】高田里穂 （Riho Takada）

1994年生まれ、福岡県出身。久留米ふるさと大使。雑誌『ピチレモン』のモデルとして芸能活動を開始後、『仮面ライダーオーズ』ヒロイン役に抜擢。

その後も雑誌『non-no』の専属モデル、アサヒビールイメージガールを務めながら、多くの映画やドラマに出演。俳優・モデル業とマルチに活躍している。

昨年11月に、巨匠沢渡朔撮影の写真集『素描』を発表。

長年の恋人に裏切られたことで復讐を果たそうと、整形で顔を変えた真帆に待ち受けるのは、どこまでも付き纏うルッキズムの壁。

そんな真帆を支えてくれる、唯一の心の拠り所である浅見先生とのシーンは個人的に見どころです。

キリキリするような復讐劇を楽しんで頂きたい気持ちはもちろん、見た目で傷付いた経験があるすべての方に、そっと寄り添える作品になれたら…嬉しいです。

【木村葉月 プロフィール・コメント】木村葉月(Hazuki Kimura)

2000年8月11日生まれ。茨城県出身。

2007年に芸能界デビューし、アイドルやグラビアでの活動を経て、現在は女優としてドラマなどで活躍中。

2020年より自身のYouTubeチャンネル「はづき村」スタート。

主な出演作品

『ラブパワーキングダム2』(ABEMA)

『30歳目前、人生設計狂いました』（FOD／BUMP）佐藤彩役

『ダウトコール～あなた、浮気されていますよ』（BUMP FUNY:D他）椎名夏希役

『余命3ヶ月 私は他人の女になる』(MoboReels）鎌田恵那役

他、多数

神田絵里役を演じさせていただきました、木村葉月です。

本作は「ルッキズム」をテーマに、全体を通して不穏でハラハラする空気が流れていて、観ている側も自然と引き込まれる作品だと感じました。

私が演じた絵里は、人のものを奪い、人の美貌を妬む。いわば“絵に描いたような性格の悪い女性”です。

高田里穂さん演じる篠崎玲奈（真帆）との対比も、この作品の大きな見どころのひとつなので、是非そこも楽しんでいただけたら嬉しいです。

男の滑稽さと女の怖さ、その両方が詰まった作品になっています。

ぜひ最後までハラハラしながらご覧ください！

【安藤勇雅 プロフィール・コメント】安藤勇雅（Yuga Ando）

1996年生まれ宮崎県出身

2014年CMでデビュー

2017年TBS『リバース』『陸王』などに出演、2018年『今日から俺は！！』レギュラーや舞台出演などを経て、2023年より仲間たちとYouTube「俺たちはフィクションです」をスタート、現在は登録者数50万を超え、ファンイベントなども開催する。同年には主演の映画『Good Luck My Road』も公開された。

佐伯隼人役を演じました、安藤勇雅です。

ルッキズムが社会問題となっている今だからこそ、この物語には強い意味があると感じました。

見た目だけで人を判断し、婚約者を裏切った隼人が、その選択の積み重ねによって、どんな結末へ近づいていくのかをぜひ見ていただきたいです。

これまでにない役柄に挑戦できたことも含めて、この作品は自分にとって忘れられない一本になりました。

【田中幸太郎 プロフィール・コメント】田中幸太朗(Kotaro Tanaka)

1982年12月13日生まれ。東京都出身。2000年に俳優デビュー。これまでの主な出演作にドラマ『爆竜戦隊アバレンジャー』（03）、『世界の中心で、愛をさけぶ』（04）、『H2～君といた日々』（05）、『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（25）、映画『ウォーターボーイズ』（01）など、多くのドラマ・映画・舞台に出演。

美しい事で本当に幸せになれるのか？

美しいことで自信のつく自分、変わる周囲の態度。

ただ、それであっさり上手くいくほど人生は簡単ではない。

復讐はうまくいくのか？

自分は天才外科医として主人公の変化と裏側に関わっていきます。

お見逃しなく！！

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

