ステーキングサービス「CoinTradeStake」において 新規暗号資産スイ（SUI）の取扱いを開始

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：都木 聡、以下、「当社」）は、当社の提供するステーキングサービス「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」において、スイ（SUI）のステーキングを2026年2月4日に開始することをお知らせいたします。

これにより暗号資産販売所「CoinTrade（コイントレード）」では25種類の暗号資産を取り扱い、「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」では12種類の暗号資産のステーキングが可能となります。

スイ（SUI）はMysten Labsという企業が中心となって開発を進めています。Mysten LabsはMeta社の暗号資産プロジェクト「Diem」（旧Libra）で核心技術を担当していたエンジニアたちが設立したチームです。スイ（SUI）は、迅速で安全、かつスケーラブルな取引を通じてデジタル資産の所有権を強化することを目的に設計されたLayer 1ブロックチェーンです。Moveプログラミング言語で構築されたSUIのオブジェクト指向モデルは、並列実行、1秒以内の取引確定、豊富なオンチェーン資産管理を可能にしています。また、Delegated-Proof-of-Stake（DPoS）のコンセンサスアルゴリズムを採用し、ネットワークを保護・運営しています。

■「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」サービス対象暗号資産

「スイ（SUI）」

サービスURL：https://coin-trade.cc/services/stake/

★スイ（SUI）ステーキングプラン

ステーキング報酬を年率換算（APR）した場合のプラン

※記載されている年率は目安となります。

※年率はネットワークの状況に応じて上下する場合があり、記載年率を保証するものではありません。

当社は2021年2月17日に正式に暗号資産交換業者の登録を完了し、2021年3月15日に暗号資産販売所「CoinTrade（コイントレード）」のサービスを開始いたしました。「CoinTrade（コイントレード）」はシンプルなトレードビュー、直感的なインターフェース、東証プライム市場上場企業グループが提供する世界最高水準セキュリティを持つ安心で快適なトレードが可能な暗号資産販売所サービスです。また、2022年7月28日に「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」、2024年7月4日には「CoinTrade Lending（コイントレードレンディング）」のサービスも開始いたしました。今後も暗号資産・ブロックチェーン分野における新たなサービスを開発することでお客様に愛されるサービスを提供するために邁進していく所存です。

【マーキュリー会社概要】

会社名 株式会社マーキュリー

所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 12階

代表者 代表取締役社長 都木 聡

登録番号 暗号資産交換業者（登録番号 関東財務局長 第00025号）

設立年月 2017年9月

資本金 5億円（2025年11月末現在）

加入協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 (JCBA)

一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）

一般社団法人日本ブロックチェーン協会（JBA）

ホームページ https://coin-trade.cc/

