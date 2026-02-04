マーキュリーの暗号資産ステーキングサービス「CoinTrade Stake」、新規暗号資産「スイ（SUI）」の取扱いを開始

株式会社セレス

株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）の連結子会社である株式会社マーキュリー（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、以下マーキュリー）は、同社が提供する暗号資産販売所のステーキングサービス「CoinTrade Stake（コイントレードステーク）」において、「スイ（SUI）」の取り扱いを2026年２月４日より新たに開始いたします。

セレスは、インターネットメディアの企画・開発・運営を主業とし、現金や電子マネー等に交換可能なポイントサイト「モッピー」を運営しております。セレスでは、この「ポイント」を一種の仮想通貨（トークン）であると定義しており、グローバルなデジタル決済手段であるビットコインなどの暗号資産（トークン）・ブロックチェーン技術との親和性が非常に高いと考えております。

マーキュリーは、2021年２月に暗号資産交換業ライセンスを取得し、同年３月にアプリ上で暗号資産の取引が可能となる暗号資産販売所「CoinTrade」を開業いたしました。2022年７月に暗号資産ステーキングサービスである「CoinTrade Stake」を開始以降、暗号資産を「次世代の資産運用」と位置付け、2024年７月には「CoinTrade Lending（コイントレードレンディング）」のサービスを開始しております。

この度、マーキュリーが運営するステーキングサービス「CoinTrade Stake」で取扱う「スイ（SUI）」は、Meta社の暗号資産プロジェクト「Diem」（旧Libra）で核心技術を担当していたエンジニアたちが設立したMysten Labs,Inc.が中心となって開発を進めております。迅速で安全、かつスケーラブルな取引を通じてデジタル資産の所有権を強化することを目的に設計されたLayer 1ブロックチェーンです。Moveプログラミング言語で構築された「スイ（SUI）」のオブジェクト指向モデルは、並列実行や１秒以内の取引確定、豊富なオンチェーン資産管理を可能にしております。また、Delegated-Proof-of-Stake（DPoS）のコンセンサスアルゴリズムを採用し、ネットワークを保護・運営しております。

今後もセレスでは、暗号資産販売所「CoinTrade」を運営するマーキュリーと持分法適用関連会社である国内大手暗号資産取引所のビットバンク株式会社と共に、暗号資産・ブロックチェーン事業を通じて、トークンエコノミー（非現金決済社会）の実現に向け邁進してまいります。

＜「スイ（SUI）」について＞

・通貨単位 ：SUI

・コンセンサスアルゴリズム：Delegated-Proof-of-Stake

・関連サイト ：https://www.sui.io/

「スイ（SUI）」は、高速な処理性能と高いスケーラビリティを備えたレイヤー１ブロックチェーンです。オブジェクト指向のデータモデルによりトランザクションの並列処理が可能で、Move言語を基盤とした安全かつ柔軟なスマートコントラクト開発環境を提供しています。「スイ（SUI）」は、ネットワークのセキュリティを支えるステーキングや、ガバナンス投票、トランザクション手数料の支払いなどに使用できます。

＜取引概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21504/table/274_1_9eb3f4099c0872afa0b691f95b26f6ba.jpg?v=202602050921 ]

※記載されている年率は目安となります。

※年率はネットワークの状況に応じて上下する場合があり、記載年率を保証するものではありません。

＜CoinTrade（コイントレード）＞

ユーザーの方が使いやすいインターフェースとシンプルなトレードビューとなっており、様々な世代のユーザーでも迷うことなく暗号資産の取引が実現する暗号資産販売所です。「CoinTrade」のアプリから最短数時間で口座開設が可能で、誰でも簡単にご利用いただくことができます。

サービスURL：https://coin-trade.cc/

＜CoinTrade Stake（コイントレードステーク）＞

暗号資産（ブロックチェーン）で資産運用ができる仕組みで、この仕組みは「ステーキング」と呼ばれております。今後到来するWeb3時代のインフラストラクチャーとなるブロックチェーン維持への貢献による報酬を原資とした、「次世代の資産運用」として注目されています。

サービスURL：https://coin-trade.cc/services/stake/

※本資料に掲載されているプレスリリースならびにその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

＜リスク情報について＞

「CoinTrade」で取扱っている商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。なお、本プレスリリースは投資の勧誘や暗号資産の売買を推奨するものではありません。

■マーキュリー 会社概要

会社名：株式会社マーキュリー

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 12階

ＵＲＬ：https://coin-trade.cc/about/company/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町１番１号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/