【GOKUMIN】冬場でも約74%が就寝中の汗を実感。～“寒いのに寝汗をかく”という矛盾した睡眠トラブルが明らかに～

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、「冬場の寝汗」に関する実態調査を実施しました。本調査では、冬場でも多くの人が寝汗を経験している実態に加え、その寝汗が冷えや中途覚醒、睡眠の質低下につながっていることが明らかになりました。また、寝具選びにおいては「暖かさ」を重視する一方で、「蒸れにくさ」や「快適性」も求められており、実際の睡眠中の体感との間にギャップが生じている様子がうかがえます。本調査の結果から、冬の快眠には単なる防寒対策だけでなく、寝床内の温度・湿度バランスまで考慮した睡眠環境づくりが重要であることが浮き彫りとなりました。本リリースではさらに、このような冬場でも感じる寝汗の実態とともに、GOKUMINによる冬でも快適に過ごすための新快眠習慣をご紹介します。

調査の背景・目的

冬は冷え対策を優先するあまり、厚手の掛け布団、暖房をつけたままの就寝、通気性より保温性を重視した寝具選びといった環境が整えられがちです。一方で、睡眠中は体温調整のために汗をかくという生理現象があり、保温過多な環境では寝汗や蒸れが発生しやすくなる傾向があります。本調査では、「冬場にもかかわらず寝汗をかく人の割合」や、「寝汗による不快感」「睡眠への影響」を明らかにすることで、冬の睡眠環境に潜む課題を可視化し、GOKUMINなりの改善提案をすることを目的としました。

調査概要

調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36491/table/302_1_b2e3f2e9d9c30ee1839add2fec1d0236.jpg?v=202602050921 ]

本調査では、冬場（12～2月）の寝汗の実態と、その影響について調査を実施しました。冬は汗をかきにくい季節とされる一方で、実際には多くの人が寝汗を経験し、睡眠の質や寝具選びにも影響を感じていることが明らかになりました。

Q1：冬でも寝汗をかいた経験はありますか？（単一回答）

本調査では、「冬でも寝汗をかいた経験があるか（12～2月を想定）」という質問に対し、「ほぼ毎日ある（13.5％）」、「週に数回ある（36.5％）」、「月に数回ある（24.2％）」と回答した人が合計で約74％にのぼりました。一方で、「ほとんどない」と回答した人は25.5％にとどまり、冬場であっても、多くの人が何らかの頻度で寝汗を経験している実態が浮き彫りとなりました。

Q2：冬の寝汗で困ったことはありますか？（複数回答）

冬の寝汗によって困ったこととして最も多かったのは、「朝、体が冷えていると感じた」（158人）でした。就寝中にかいた汗が冷えることで、寒さ対策をしているはずの冬の睡眠環境が、かえって体温低下につながっている可能性がうかがえます。次いで「寝汗で目が覚めた」（103人）との回答も多く、冬の寝汗が中途覚醒を引き起こし、睡眠を分断している実態が明らかになりました。さらに「眠りが浅くなった」（64人）、「朝の疲れが取れない」（46人）といった声も見られ、冬の寝汗が睡眠の質や翌朝のコンディションにまで影響を及ぼしていることが分かりました。

Q3：冬の寝汗が“睡眠の質に影響する”と思いますか？（単一回答）

冬の寝汗が睡眠の質に影響するかを尋ねたところ、「大きく影響すると思う」（21.7％）、「影響すると思う」（71.2％）を合わせ、92.9％の人々が「影響がある」と回答しました。一方で、「あまり影響しないと思う」（5.7％）、「全く影響しないと思う」（1.2％）と回答した人は少数にとどまり、冬の寝汗が睡眠の質に与える影響は、多くの人にとって明確に意識されていることが分かりました。この結果から、冬の寝汗は一時的な不快感ではなく、眠りの深さや満足度に関わる重要な要因として捉えられていることがうかがえます。特に、冷えや中途覚醒といった体感的な不調を通じて、睡眠の質低下を実感している人が多いと考えられます。

Q4：冬の寝具選びで、最も重視しているポイントは何ですか？（複数回答）

冬の寝具選びで最も重視されていたのは「とにかく暖かいこと」（229人）で、冬場は保温性が重要な判断軸となっていることが分かりました。一方で、「蒸れにくさ・通気性」（144人）や「肌触り」「軽さ」（各114人）も一定数挙げられており、暖かさだけでなく快適性との両立を求める傾向が見られます。こうした結果から、冬の寝汗に悩む人が多い背景には、寝具選びの優先順位と、実際の睡眠中の体感との間にギャップがある可能性が示唆されました。

調査結果の総括と対策

本調査を通じて、冬場であっても多くの人が寝汗を経験しており、その寝汗が冷えや中途覚醒、眠りの浅さなど、睡眠の質低下につながっている実態が明らかになりました。また、冬の寝具選びでは「とにかく暖かいこと」が最も重視される一方で、「蒸れにくさ」や「快適性」も求められており、実際の睡眠中の体感との間にギャップが生じていることがうかがえます。これらの結果から、冬の睡眠トラブルは単なる冷えの問題ではなく、寝床内の温度や湿度バランスが崩れることによって引き起こされている可能性が示唆されました。

冬場にも快適に使用できるGOKUMIN寝具4選

除湿リバーシブル敷きパッド・枕パッド

「除湿リバーシブル敷きパッド・枕パッド」は、夏だけでなく冬の睡眠環境にも役立つオールシーズン対応の寝具です。中材にはシリカゲルと珪藻土入りの除湿シートを内蔵し、暖房使用時や厚手の布団によってこもりがちな湿気や寝汗をしっかり吸収。寒い季節でも「背中が蒸れる」「首元がベタつく」といった不快感を軽減し、布団内をさらりと快適に保ちます。リバーシブル仕様のため、冷感が不要な時期は裏面を使うことで肌当たりのやさしい寝心地に切り替え可能。敷きパッドと枕パッドをセットで使うことで、頭から体までムレ対策ができ、洗濯機で丸洗いできるため冬でも清潔に使い続けられます。季節を問わず快眠を支える一枚です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-jrm-dgy-01

オールシーズンリバーシブル敷きパッド

「オールシーズンリバーシブル敷きパッド」は、季節を問わず快適な睡眠環境を支える敷きパッドです。表面には接触冷感素材を採用し、暖房を使う冬場や寝汗をかきやすい環境でもムレにくく、布団内の温度と湿度を適切にコントロールします。寒い季節でも「暑くて目が覚める」「背中が蒸れる」といった不快感を軽減し、心地よい眠りをサポートします。裏面にはやさしい肌触りのピーチスキン素材を使用し、冷感が気になる時期には裏返して使用することで、包み込まれるような寝心地に切り替え可能です。中綿には十分なボリュームを持たせ、寝汗や湿気をしっかり吸収。四隅のゴムバンドでズレにくく、洗濯機で丸洗いできるため、冬でも清潔に使い続けられる一枚です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/spad-summer-s-02-wh

調温コントロール掛け布団

「調温コントロール掛け布団」は、1枚で一年中使えるオールシーズン仕様の掛け布団です。特殊な温度調整繊維を中綿に採用し、暑い季節には熱を吸収、寒い季節には熱を放出することで寝床内の温度を自動で整え、快適な睡眠をサポートします。日本の夏の蒸し暑さや冬の冷え込みにも対応し、季節ごとに布団を出し入れする手間を省けるのが大きな魅力です。側地は高密度ポリエステルで起毛・抗菌加工が施されており、防臭・防ダニ機能や丸洗い可能な仕様で清潔さもキープできます。軽量で通気性が高く、収納袋付きのため使わない時の収納もスマートに。春～秋はこれ1枚で、冬には毛布などと重ねても快適に使える万能布団です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-okf-s-cgy

Fab Warm フランネル毛布

「Fab Warm フランネル毛布」は、冬の冷え込みにしっかり応える吸湿発熱ブランケットです。吸湿発熱素材を中綿と表地のフランネル生地に贅沢に使用し、寝ている間の汗や湿気を熱に変えて最大＋2.5℃の暖かさを感じられる設計で、寒い季節の睡眠を快適にします。高綿密度の超極細マイクロフランネルはとろけるような肌触りで、顔や体に触れた瞬間の心地よさも魅力です。基布には静電気を抑える素材を採用し、首元まで心地よいヘム付き仕様で使い勝手にも配慮。抗菌防臭機能や洗濯機で丸洗いできる点も日常使いにうれしく、冬はもちろん春・秋にも1枚で対応できる長く使える一枚です。1年間の品質保証付きで、寒い季節の寝具として頼れる存在です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/win-blanket-01-lgr

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp