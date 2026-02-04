甘さと強さを纏うブランド「IMVAL」からFebruary Collection が登場

株式会社クリーム



IMVALから、2026年春を先取りする February Collection が登場。
今季は「レザー×フリル」を軸に、ワンピース・セットアップ・トップス全9アイテムを展開します。







硬質なレザーの緊張感と、幾重にも重なるフリルの甘さ。
相反する要素を衝突させることで生まれる、IMVALならではのバランス。
“可愛い”だけでも、“強い”だけでも終わらせない、
着る人の意志を際立たせるラインナップに仕上げました。
ジャケット＆スカートのセットアップや、
レイヤードを楽しめるトップスなど、スタイリング次第で表情を変えるアイテムも揃います。



甘さと強さが共存する、IMVALの新しい季節。
自分の輪郭を、もう一段階はっきりさせるための服を。





Layered Frill Dress

Frill Strap Dress

Highneck Off Shoulder Dress


Holy Nurse Dress

Cut-out Jacket & Skirt Set

Off-Shoulder Top

IMVAL / Layered Frill Dress\15,400（税込）


IMVAL / Frill Strap Dress　\14,300（税込）


IMVAL / Highneck Off Shoulder Dress 【BLK】【INK】\14,300（税込）


IMVAL / Holy Nurse Dress　\14,300（税込）


IMVAL / Cut-out Jacket & Skirt Set 【BLK】【STRIPE】\17,600（税込）


IMVAL / Off-Shoulder Top 【BLK】【BKWH】\11,000（税込）



発売日： 2026年2月6日（金）19:00 EC・通販同時発売


店舗： ラフォーレ原宿 B1F「QOOZA」


通販サイト： https://qooza.jp/


■お問い合わせ先 info@qooza.jp