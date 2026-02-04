甘さと強さを纏うブランド「IMVAL」からFebruary Collection が登場
株式会社クリーム
IMVALから、2026年春を先取りする February Collection が登場。
今季は「レザー×フリル」を軸に、ワンピース・セットアップ・トップス全9アイテムを展開します。
硬質なレザーの緊張感と、幾重にも重なるフリルの甘さ。
相反する要素を衝突させることで生まれる、IMVALならではのバランス。
“可愛い”だけでも、“強い”だけでも終わらせない、
着る人の意志を際立たせるラインナップに仕上げました。
ジャケット＆スカートのセットアップや、
レイヤードを楽しめるトップスなど、スタイリング次第で表情を変えるアイテムも揃います。
甘さと強さが共存する、IMVALの新しい季節。
自分の輪郭を、もう一段階はっきりさせるための服を。
Layered Frill Dress
Frill Strap Dress
Highneck Off Shoulder Dress
Holy Nurse Dress
Cut-out Jacket & Skirt Set
Off-Shoulder Top
IMVAL / Layered Frill Dress\15,400（税込）
IMVAL / Frill Strap Dress \14,300（税込）
IMVAL / Highneck Off Shoulder Dress 【BLK】【INK】\14,300（税込）
IMVAL / Holy Nurse Dress \14,300（税込）
IMVAL / Cut-out Jacket & Skirt Set 【BLK】【STRIPE】\17,600（税込）
IMVAL / Off-Shoulder Top 【BLK】【BKWH】\11,000（税込）
発売日： 2026年2月6日（金）19:00 EC・通販同時発売
店舗： ラフォーレ原宿 B1F「QOOZA」
通販サイト： https://qooza.jp/
■お問い合わせ先 info@qooza.jp