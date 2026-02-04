【ウェスティンホテル東京】特別な記念日や自身へのご褒美に、シャンパーニュとチョコレートで彩る特別な宿泊パッケージ「ウェスティンセレブレーション」を販売開始

マリオット・インターナショナルシャンパーニュとチョコレート（イメージ）

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、特別な記念日や大切な瞬間を優雅に祝う新たな宿泊パッケージ「ウェスティンセレブレーション」の提供を開始いたします。

本パッケージでは、ご滞在中毎日、シャンパーニュボトル1本とウェスティンホテル東京特製のチョコレートボックス2箱をお部屋にお届けいたします。

ご宿泊は、ウェスティンブランドの象徴である“雲の上の寝心地”を誇る「Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）」を備え、桜の枝をモチーフにした和紙のアートワークが施された広々としたデラックスルーム。大きな窓の向こうには刻々と表情を変える東京の景色が広がり、まるで一枚の絵画のような眺望をシャンパーニュとともにゆったりと味わう贅沢なひとときが、特別な夜に華やぎを添えます。

記念日や大切な節目はもちろん、ご自身へのご褒美としてもふさわしい本パッケージで、ウェスティンホテル東京ならではの上質な滞在をご体験ください。

【宿泊パッケージ概要】

名 称：ウェスティンセレブレーション

内 容：

・デラックスルーム（1キングまたは2ダブル）でのご宿泊

・シャンパーニュボトル 1本（1泊あたり）

・ウェスティンホテル東京特製チョコレートボックス（4個入り）2箱（1泊あたり）

予約期間：～2026年12月30日

宿泊期間：～2026年12月31日

料 金：\65,780～（税・サービス料込）

予 約：https://www.marriott.com/ja/offers/westin-celebration-off-206100/tyowi-the-westin-tokyo

H P：https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview/

※除外日が適用されます。ご予約はご宿泊日の1日前までにお願いいたします。

デラックスコーナー（1キング）シャンパーニュとチョコレート（イメージ）

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。