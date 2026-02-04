[イベント事後レポート][ノジマステラカップ～第4回 U-12座間女子招待大会～]

株式会社ノジマステラスポーツクラブ

ノジマステラ神奈川相模原では、2月1日（日）座間市立栗原小学校にて「ノジマステラカップ～第4回 U-12座間女子招待大会～」を開催。4回目の開催となった本大会は、座間市サッカー協会4種委員会とノジマステラが共催し、座間市・相模原市・横浜市・大和市・横須賀市から全6チームを招待。少女サッカーの発展と育成を目指し、交流大会を行いました。

大会前には、ノジマステラ神奈川相模原 トップチーム選手との交流会を実施。南里杏選手、根府桃子選手、築地育選手、白井ひめ乃選手、三谷碧葉選手、明詩音梨選手が参加し、各チームに選手が加わる形で、目隠しウォークと円リフティングを通じて交流を深めました。

交流会の最後には選手から子どもたちにエールを送り、大会がスタート。エールに応え、各チームが全力でサッカーを楽しんだ第4回大会の優勝チームは「大和リトルなでしこ」となりました。

交流会には6選手が参加！左から三谷碧葉選手、明詩音梨選手、根府桃子選手、築地育選手、南里杏選手、白井ひめ乃選手まずは選手が目をつぶって、目隠しウォークにチャレンジ！！子どもたちの声を頼りに、ゴールを目指しました！勝負事は子どもたちも選手も、みんなが全力！！1位のチームは最高の笑顔が見られました！チームで協力して円リフティング！！カバーし合いながら、最高回数を目指しました！記念撮影大会結果

ノジマステラ神奈川相模原は、神奈川県内唯一の女子プロサッカークラブとして、「輝く」シンボル＝ステラ（イタリア語で星）を目指し、今後も地域貢献活動を続けてまいります。