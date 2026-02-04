話題の令嬢サスペンス・ファンタジー『エリスの聖杯』の キャスト出演特番を2月11日（水・祝）夜8時より 「ABEMA」で独占無料生放送決定！ 市ノ瀬加那、鈴代紗弓ら“2人のヒロイン”キャストが生出演

株式会社AbemaTV

(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組「TVアニメ『エリスの聖杯』特番 ABEMAの夜会」を、2026年2月11日（水・祝）夜8時より、独占無料生放送いたします。

『エリスの聖杯』は、常磐くじらによるライトノベルを原作とする令嬢サスペンス・ファンタジー作品で、本作では、誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルが、婚約者の浮気相手の策略によって濡れ衣を着せられ窮地に陥る中、10年前に処刑された“稀代の悪女”スカーレット・カスティエルに救われ、彼女とともに真実を追う物語が描かれます。正反対な2人の少女が時を越えて貴族社会の裏側に潜む陰謀に迫る、重厚で緻密な物語が人気を博しており、シリーズの累計発行部数は150万部を突破。2026年1月よりTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した特別番組「TVアニメ『エリスの聖杯』特番 ABEMAの夜会」には、2人のヒロインを演じる、市ノ瀬加那（コンスタンス・グレイル）、鈴代紗弓（スカーレット・カスティエル）が登場。これまでの物語を振り返るほか、作品にちなんだバラエティ企画をお届けいたします。

また特番当日午後5時30分からと夜9時より、最新・5話までの無料振り返り一挙放送も決定。放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

なお、『エリスの聖杯』は、毎週木曜日夜24時より地上波先行・WEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて先行無料放送するとともに、WEB最速配信を開始するほか、放送3日後の毎週日曜日夜24時より、最新話の1週間無料配信を実施いたします。

ぜひ「ABEMA」で、2人のヒロインキャストと一緒に『エリスの聖杯』を振り返りましょう。

■特別番組「TVアニメ『エリスの聖杯』特番 ABEMAの夜会」独占無料生放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月11日（水・祝）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1

番組URL：https://abema.go.link/l26aO

出演者（敬称略）：市ノ瀬加那（コンスタンス・グレイル）、鈴代紗弓（スカーレット・カスティエル）

※放送後、2026年4月30日（木）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■特番当日に無料振り返り一挙放送も

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～5

放送日時：2026年2月11日（水・祝）午後5時30分～夜8時、夜9時～夜11時30分

番組URL：https://abema.go.link/lkyGV （午後5時30分の回）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。

■『エリスの聖杯』毎週木曜日夜24時より地上波先行・WEB最速配信中！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月8日（木）から毎週木曜日夜24時より放送中

最新話URL：https://abema.go.link/1jbrT

※放送3日後の毎週日曜日夜24時より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい窮地に立たされていた。

断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。

しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が....。

その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。

出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。

やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。

＜CAST＞

コンスタンス・グレイル：市ノ瀬加那

スカーレット・カスティエル：鈴代紗弓

ランドルフ・アルスター：阿座上洋平

リリィ・オーラミュンデ：M・A・O

セシリア・アデルバイド：内田真礼

エンリケ・アデルバイド：花江夏樹

ドミニク・ハームズワース：福山 潤

＜STAFF＞

原作：常磐くじら(DREノベルス/ドリコム刊)

キャラクター原案：夕薙

監督：森田と純平

シリーズ構成/脚本：山下憲一

キャラクターデザイン：河口千恵

サブキャラクターデザイン：湯川純

美術監督：須江信人（草薙）

色彩設計：山上愛子（T.D.I.）

撮影監督：蒲原有子（T.D.F.）

編集：佐野由里子（T.A.P.）

音響監督：森田祐一

プロデュース：グッドスマイルフィルム／DREピクチャーズ

アニメーション制作：葦プロダクション

公式HP：https://eris-seihai.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

