NIMASO、楽天・Amazonの主要EC表彰をダブル受賞

NIMASO JAPAN株式会社

NIMASO JAPAN株式会社（本社：神奈川県川崎市）が運営する NimasoDirect は、楽天市場が主催する年間表彰制度 「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」 において、【スマートフォン・タブレット・周辺機器 ジャンル賞】 を初受賞いたしました。さらに、1月15日（木）には、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」 において、【スマホ・タブレット部門 カテゴリー賞】 を受賞し、主要ECプラットフォームの双方で高い評価を獲得しました。

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025

ショップ・オブ・ザ・イヤーとは、お客様による投票数、2025年度の売上、売上の成長率、注文件数、お客様対応などから年間のベストショップが選ばれる楽天市場の表彰制度です。5万以上のショップの中から最も秀でたショップに授与されます。

このたびNIMASOは、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」 において、「スマートフォン・タブレット・周辺機器 ジャンル賞」 を受賞いたしました。

本受賞は、単なる売上規模や一時的な施策による成果ではなく、日々の運営体制の品質向上、お客様満足度の追求、そして継続的な改善への取り組みが総合的に評価された結果であると受け止めております。

楽天市場において、本ジャンル賞を受賞できる店舗はごく限られており、本受賞は NimasoDirect 楽天市場店 が長年にわたり多くのお客様から信頼され、選ばれ続けてきた証であると考えております。

NIMASOは今後も、お客様にご満足いただける商品とサービスの提供を目指し、より一層の努力を重ねてまいります。

受賞コメント

NimasoDirect楽天市場店 :https://www.rakuten.co.jp/niccou-store/NIMASO 公式サイト :https://nimaso.co.jp/「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」受賞者一覧詳細を見る :https://event.rakuten.co.jp/soyshop/appliance/?l-id=event_soyshop_2025_pc_top_genre_appliance_smartphones#smartphones

この度は、栄えある賞をいただき大変光栄に存じます。これもひとえに、日頃よりご愛顧いただいているお客様のおかげと深く感謝しております。これからも高品質な製品とサービスの提供に努めてまいります！

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」について

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した39部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

その結果、NIMASO（ニマソ）は、Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025 において、「カテゴリー賞 スマホ・タブレット部門」 を受賞いたしました。

NIMASOショップ担当者コメント

NimasoDirectのストアはこちら :https://www.amazon.co.jp/nimasoNIMASO 公式サイト :https://nimaso.co.jp/「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051

Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード 2025「カテゴリー賞 スマホ・タブレット部門」を受賞できました事を、心より嬉しく思います。この栄誉は、日頃より私共を信頼してくださるお客様のご支援と、スタッフ一同のたゆまぬ努力の賜物です。今後も「お客様第一」の理念を貫き、高品質な商品とサービスを通じて、さらなる成長を目指してまいります。

会社情報

会社名：NIMASO JAPAN株式会社

所在地：〒216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-6-7 1F・2F

設立：主力製品である携帯アクセサリー「NIMASO（ニマソ）」を日本市場において拡大させるとともに、さらなる品質やサービス向上のため2017年に東京で設立

事業内容：小型家電等の販売、商品企画および製造

公式サイト：https://www.nimaso.co.jp/

公式フォーラム：https://nimaso.co.jp/community/userdesign

Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/nimaso

Nimaso楽天市場店: https://www.rakuten.co.jp/niccou-store/

NIMASO公式SNS

X(旧Twitter)：https://twitter.com/NimasoJp

Instagram：https://www.instagram.com/nimasojp

TikTok：https://www.tiktok.com/@nimaso_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@NimasoJapan