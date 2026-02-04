『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』サカつくスターズの新★5選手が登場する“SAKATSUKU STARS SCOUT”開催

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、サカつくスターズの新★5選手が登場する“SAKATSUKU STARS SCOUT”を2026年2月4日（水）より開催します。

◆【サカつくスターズの新★5選手14人が登場！】SAKATSUKU STARS SCOUT

「エレ」「バウアー」「グラーフ」「ベック」「チラバート」「ダービッド」「ゴッツーゾ」「チャールズ」「ファケットー」「ローム」「バンチ」「バステン」「ディエゴ・マルドラド」「ドフ」といった、ポゼッションを得意戦術とするサカつくスターズの新★5選手が登場する“SAKATSUKU STARS SCOUT”を開催！

今回のスカウトは「通算ボーナス」付きです。“SAKATSUKU STARS SCOUT”で通算100人目と200人目の選手を獲得すると、このスカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「SAKATSUKU STARS交換チケット」が獲得できます。

また、「SAKATSUKU STARS'26チケット」で引くことができる“SAKATSUKU STARS TICKET SCOUT”も同時開催します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年2月4日（水）～3月4日（水）10:59

サカつくスターズの新★5選手14人が登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、すべてのSTEPで「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付きます。

＜エレ＞＜バウアー＞＜グラーフ＞＜ベック＞＜チラバート＞＜ダービッド＞＜ゴッツーゾ＞＜チャールズ＞＜ファケットー＞＜ローム＞＜バンチ＞＜バステン＞＜ディエゴ・マルドラド＞＜ドフ＞

◆【新★5選手「河本鬼茂」登場】サカつくスターズレジェンドマッチ

開催期間：2026年2月4日（水）～3月4日（水）10:59

“レジェンドマッチ”は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得できるイベントです。

今回の“レジェンドマッチ”では10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手「河本鬼茂」が登場します。

また、 “レジェンドマッチ”をプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」のほかに新★5選手「河本鬼茂」や「能力UP極秘練習」なども獲得できますので、ぜひ挑戦してみてください。

なお、“レジェンドマッチ”の試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加し、ゲージがMAXになると「FEVER MODE」が発生します。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」がランダムで獲得できます。

＜河本鬼茂＞

◆【特別ミッションで監督スカウトチケットGET】SUPER WORLD CLUB CUP 76th

開催期間：2026年2月4日（水）～2月10日（火）21:30

応援期間：2026年2月9日（月）22:00～2月10日（火）18:35

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）76th”を開催します。

イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換可能です。奮ってご参加ください。

また、SWCCではマスターディビジョンの決勝トーナメント進出チームから1チームを選んで応援することができます。見事応援したチームが優勝すると、もれなくGB5,000個(無償)が手に入りますので、ぜひご参加ください。もし応援したチームが負けてしまっても、健闘を称えましょう！

※“SUPER WORLD CLUB CUP 76th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

＜大会レギュレーション＞

予選

1次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出！

2次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出！

最終

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出！

プレーオフトーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位61位～124位クラブによるトーナメント戦

決勝トーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位60クラブ＋プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

◆【新★6監督が獲得できる期間限定ミッション開催！】新監督登場

開催期間：2026年2月4日（水）～3月4日（水）10:59

サカつくスターズの選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「グローリー・オブ・ワールド」と戦術得意度Lv10を持つ新★6監督「ヘネバイラー」が登場します。

★6監督「ヘネバイラー」は、特別ミッション「10試合行う」で獲得できます。

＜新★6監督「ヘネバイラー」＞

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

