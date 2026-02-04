PYKES PEAKが「楽天お買い物マラソン」に参加。備えをお得に。防災用品「SONAERU」シリーズが期間限定で10％OFFクーポン配布！

Fun Standard株式会社



Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、2026年2月4日（水）20:00 ～ 2月10日（火）1:59に開催される「楽天お買い物マラソン」に参加します。

イベント期間中、人気の防災用品シリーズ「SONAERU」や宅配ボックス等大人気商品を特別プライスでご用意。「SONAERU」シリーズには、人気の簡易トイレやテレビでも紹介された浄水器など、さまざまな防災アイテムが含まれています。

■ 店舗内セール概要

・全品10％OFFクーポン配布

有効期間： 2/4 20:00 ～ 2/5 23:59

詳細はこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Mk43Vi1USUVHLU1HOVEtRTdGWA--&rt=

・防災関連商品も10%OFF！

【1】救急トイレ

詳細はこちら :https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/contents/emergency-kit/

災害時やアウトドアなど、水が使えない状況でも安心して使用できる簡易トイレです。

吸水性・消臭性に優れた凝固剤付きで、衛生的に処理が可能。

コンパクトに収納でき、車内や防災バッグにも最適な必需品です。

【2】簡易トイレ

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0244/

折りたたみ式で使わない時はコンパクトに収納できる多機能ポータブルトイレです。

フタ付きでスツールとしても使用できるため、アウトドアや車中泊、災害時など幅広いシーンで活躍します。耐久性に優れ、快適さと実用性を兼ね備えた便利なアイテムです。

【3】スツールトイレ

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0216eptns/

リビングに置いても違和感のないデザインのポータブルトイレです。

クッション付きの座面で、普段は収納ボックスやスツールとして使用可能。

必要な時だけトイレとして使える、見た目と機能性を両立した便利なアイテムです。

【4】携帯浄水器

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0248/

高性能フィルターが不純物をしっかり除去し、川の水や雨水も安心して飲料水に変えられます。

キャンプや登山などのアウトドアはもちろん、災害時の非常用としても心強いアイテム。

軽量コンパクトで持ち運びやすく、防災備蓄にも最適な実用的携帯浄水器です。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0340ptbwf-2/

その他の多くの商品にもお得なクーポンをご用意しています。下のリンクから全商品をご確認ください。

セール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/contents/20260204/PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



公式サイト：https://pykespeak.jp/

Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

法人のお客様

TEL : 092-586-5888

一般のお客様

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp