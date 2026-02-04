『NEW ERA x 鉄腕アトム ATOM x BANANA YAMAMOTO 9FIFTY』が登場!

株式会社HALL OF FAME

セレクトショップ HOMEGAME から、日本が世界に誇る漫画・アニメの先駆け的存在【鉄腕アトム】と、繊細なドットのみでモノクロームの世界を描き出す現代アーティスト【BANANA YAMAMOTO（バナナ・ヤマモト）】によるスペシャルコラボレーションアイテムが登場。

世界中で愛され続ける「鉄腕アトム」を、BANANA氏ならではの点描表現によってアーティスティックに再構築。

漫画、アート、ストリートカルチャーが交差する、独創性あふれるグラフィックに仕上げられている。

ベースモデルには、定番59FIFTYのシルエットを継承したスナップバックキャップ「9FIFTY」を採用。

フロントパネル内側に独自の芯を施すことで、型崩れしにくいクラシックなシルエットをキープしている。

【販売日時】

2026年2月7日(土)12:00 販売開始

詳細を見る :https://homegame-tokyo.com/blogs/news/homegame-x-new-era-x-atom

NEW ERA x 鉄腕アトム ATOM x BANANA YAMAMOTO 9FIFTY

COLOR : GRAY,BLUE

SIZE : M/Lサイズ

PRICE : \6,600-(IN TAX)

HOMEGAME【ホームゲーム】

日本未発売のNEW ERA（ニューエラ）をはじめ、国内外より厳選されたレアなキャップを取り扱うコンセプトショップ。

東京、横浜、大阪に店舗を構え、最新トレンドをキャッチしつつ、定番のクラシックなアイテムまで幅広く展開するそのラインナップは圧巻。

スタッフや著名人の提案によるHIPHOPカルチャーを色濃く反映した別注モデル「HOMEGAME CUSTOM」を数多くリリースし話題を集めている。