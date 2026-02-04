「世界らん展2026‐花と緑の祭典‐」開幕！「日本大賞」決定

株式会社東京ドーム

世界らん展実行委員会(読売新聞社、NHK、世界らん展組織委員会、東京ドーム)は､国内最大級の蘭展示・販売会「世界らん展2026 -花と緑の祭典-」を、2026年2月5日(木)～11日(水・祝)の7日間、東京ドームシティ プリズムホール(東京都文京区)で開催します。

今回で36回目を迎える本展は1,000種以上、100万輪もの蘭が会場を色鮮やかに彩ります。世界らん展では、日本中から作品を一堂に集めて行われる世界最大級の蘭のコンテストもあわせて開催しています。その最高賞である「日本大賞」の受賞者には賞金200万円が贈られます。

開幕に先駆けて、本日2月4日（水）に審査会が開かれ、本年度の「日本大賞」が決定いたしました。出品総数537作品の中から厳正な審査を経て、今回の日本大賞に選ばれたのは、深みのある朱赤色の美しさが高く評価された尾木克行さんのフラグミペディウム フリッツ ションバーグ ‘ロング リヴ’です。

「日本大賞花」

「日本大賞」受賞者名

尾木 克行(おぎ かつゆき)

(千葉県)

「日本大賞」受賞作品名

Phrag. Fritz Schomburg ‘Long Live’

(フラグミペディウム フリッツ ションバーグ ‘ロング リヴ’)

講評

「世界らん展2026-花と緑の祭典-」審査委員長

デイビッド・リッジウェイ（David Ridgeway）氏

オレンジと紫の掛け合わせはよくありますが、今回の日本大賞受賞花は交配種のお手本のように美しい色合いで、これだけ深みのある朱赤色が出せているのは評価できます。形も左右対称で美しく、一つひとつの花が垂れることなく咲いているのも素晴らしいです。

〈日本大賞審査部門〉

洋蘭、東洋蘭、日本の蘭の「鉢物」「切り花」「葉芸物」を審査する部門

出品作品を蘭の品種ごとに41のカテゴリーに分け、カテゴリーごとにブルーリボン賞(第1 席)、レッドリボン賞(第2席)、ホワイトリボン賞(第3 席)を選出。ブルーリボン賞の41 作品に、トロフィー賞が授与されます。さらにトロフィー賞の中から特に優れた上位18 作品に部門賞が授与され、部門賞の中で最も優れた作品が栄えある「日本大賞」に輝きます。

出品総数：全537 作品＜洋蘭434作品・東洋蘭41作品・日本の蘭62作品＞

審査員数：合計75名（国内68名）

【本展示の見どころ】

●世界に1株！光るコチョウラン

2024年に初公開した「光るコチョウラン」は、千葉大学・NECソリューションイノベータ・奈良先端科学技術大学院大学の共同開発によって誕生しました。ブラックライトの下で植物全体が黄緑色に輝く、世界に1株しか存在しない大変貴重な蘭です。初展示となった2年前には大きな話題を呼び、多くの方にお楽しみいただきました。満を持しての再展示となります。

●踊る妖精 オルキス・イタリカ

オルキスは、ヨーロッパの地中海沿岸地方からロシアまで広く分布する地生蘭(地面に生えている蘭)です。今回展示するオルキス・イタリカ(Orchis italica)は、かわいい妖精が踊っているように見える人気の原種です。※開花調整を行っておりますが、状況によりご覧いただけない場合がございます。

光るコチョウラン (暗室・紫外光下で)撮影オルキス・イタリカ

●パティシエ・辻口博啓さん監修のスイーツを提供するカフェコーナーが登場

世界的に有名なパティシエ・辻口博啓さんが監修するバニラを使用したこだわりのスイーツを数量限定で提供します。カフェコーナーは蘭をふんだんに使用して装飾され、五感で蘭を感じていただくことができます。あわせてお持ち帰り用のスイーツも数量限定で販売します。

バニラと苺のミルフィーユパフェ (イートイン限定)バニラと能登ゆずのプチマドレーヌ (お持ち帰り限定)

●主催者による会場展示は蘭と神殿が織りなす世界観をイメージ

入口を飾る「オーキッド・ゲート2026」は、藤棚をイメージした「蘭棚」です。続いて「オーキッド・テラス」が登場。あふれる泉のように降り注ぐ蘭が時間を忘れさせてくれます。そしてたどり着く「オーキッド・パレス」の中心に今回の日本大賞花が燦然と輝く空間が、来場者を待っています。

開催概要

オーキッド・ゲート 2026オーキッド・テラスオーキッド・パレス

◆名 称：世界らん展2026 -花と緑の祭典-

◆開催日程：2026年2月5日(木)～11日(水・祝) ＜7日間＞

●5日(木) 10:00～18:00 ※9:00～10:00先行入場

●6日(金) 10:00～20:00 ※9:30～10:00先行入場

●7日(土)・8日(日) 10:00～18:00 ※9:30～10:00先行入場

●9日(月) 10:00～18:00

●10日(火) 10:00～20:00

●11日(水・祝) 10:00～18:00

◆主 催：世界らん展実行委員会（読売新聞社、NHK、世界らん展組織委員会、東京ドーム）

◆会 場：東京ドームシティ プリズムホール（東京都文京区後楽1-3-61）

◆入場料金：前売 2,100円、当日 2,300円ほか

※5日(木)先行入場前売券 4,000円、6日(金)・7日(土)・8日(日) 先行入場前売券 3,000円

読売新聞オンラインチケットストア・イープラスで限定販売中、先行入場当日券は会場にて販売

※アフター5チケット：前売券1,400円/当日券1,600円 (6日(金)・10日(火) 17:00以降に限り入場可)

※障がい者割引：当日券売場にて当日券2,300円を2,100円で販売

※保護者同伴の小学生以下無料

◆チケット販売：読売新聞オンラインチケットストア (前売・当日券が500円引きで購入可、条件あり)、美術展ナビチケットアプリ、各種プレイガイド ほか

◆公式サイト：https://www.event-td.com/orchid/

◆問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999 (受付時間 平日10：00～17：00)

