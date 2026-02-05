こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】第59回「吹奏楽部定期演奏会」を開催。吹奏楽の定番「鷲の舞うところ」やディズニーメドレーを演奏予定。
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、吹奏楽部による定期演奏会を2月18日（水）に南大沢文化会館主ホールで開催します（入場料無料・予約不要）。
本演奏会は、同部が一年間の活動の集大成としてお届けする冬の恒例行事です。今回は、吹奏楽界で不動の人気を誇る『鷲の舞うところ』をはじめ、重厚なクラシックから大人から子供まで楽しめるディズニーメドレーまで、同部ならではのダイナミックかつ繊細な演奏を披露します。地域の方々や吹奏楽ファンへ向けて、音楽を通じた交流のひとときを創出します。
━━━━━━━━━━━━━━
吹奏楽部定期演奏会 概要
━━━━━━━━━━━━━━
01 ｜日時
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年2月18日(水) 18時00分〜（17時30分開場）
02 ｜会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
南大沢文化会館 主ホール（八王子市南大沢2丁目27番地）
＜アクセス＞京王相模原線「南大沢駅」徒歩３分
※専用駐車場はございません。会場は南大沢駅から徒歩3分と大変便利な立地となっておりますので、公共交通機関をご検討ください。
03 ｜入場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
入場料無料・予約不要
04 ｜プログラム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・鷲の舞うところ（S.ライニキー）：大空を舞う鷲の姿を彷彿とさせる、輝かしく壮大な名曲。
・INVICTA（J.スウェアリンジェン）：吹奏楽らしい躍動感と美しい旋律が交錯する人気曲。
・ディズニーヴィランズ・メドレー：ディズニー映画を彩る悪役たちの魅力をスリリングに奏でます。
・およげ！たいやきくん in swing：おなじみの名曲をジャズテイストの吹奏楽アレンジで。 ほか
＜指揮：音楽監督・常任指揮者＞ 高畠 治樹
05｜開催内容に係るお問い合わせ先
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
拓殖大学吹奏楽部
Mail takusui1964@gmail.com
電話 080-9347-0822
【吹奏楽部SNS】最新の練習風景や活動の様子を発信しています。
Instagram @takushoku_wind_orchestra
X(エックス) @taku_sui
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本演奏会は、同部が一年間の活動の集大成としてお届けする冬の恒例行事です。今回は、吹奏楽界で不動の人気を誇る『鷲の舞うところ』をはじめ、重厚なクラシックから大人から子供まで楽しめるディズニーメドレーまで、同部ならではのダイナミックかつ繊細な演奏を披露します。地域の方々や吹奏楽ファンへ向けて、音楽を通じた交流のひとときを創出します。
吹奏楽部定期演奏会 概要
━━━━━━━━━━━━━━
01 ｜日時
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年2月18日(水) 18時00分〜（17時30分開場）
02 ｜会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
南大沢文化会館 主ホール（八王子市南大沢2丁目27番地）
＜アクセス＞京王相模原線「南大沢駅」徒歩３分
※専用駐車場はございません。会場は南大沢駅から徒歩3分と大変便利な立地となっておりますので、公共交通機関をご検討ください。
03 ｜入場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
入場料無料・予約不要
04 ｜プログラム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・鷲の舞うところ（S.ライニキー）：大空を舞う鷲の姿を彷彿とさせる、輝かしく壮大な名曲。
・INVICTA（J.スウェアリンジェン）：吹奏楽らしい躍動感と美しい旋律が交錯する人気曲。
・ディズニーヴィランズ・メドレー：ディズニー映画を彩る悪役たちの魅力をスリリングに奏でます。
・およげ！たいやきくん in swing：おなじみの名曲をジャズテイストの吹奏楽アレンジで。 ほか
＜指揮：音楽監督・常任指揮者＞ 高畠 治樹
05｜開催内容に係るお問い合わせ先
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
拓殖大学吹奏楽部
Mail takusui1964@gmail.com
電話 080-9347-0822
【吹奏楽部SNS】最新の練習風景や活動の様子を発信しています。
Instagram @takushoku_wind_orchestra
X(エックス) @taku_sui
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/