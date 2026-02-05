ノイテックス有限会社が pCloud バレンタインキャンペーン 2026 開催
2026年2月5日
報道機関（PC / スマホ関連ご担当）各位
ノイテックス有限会社が pCloud バレンタインキャンペーン 2026 開催 - 2026年最初のpCloudセール -
ノイテックス有限会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役：林 鉄平）は、2026年2月5日から2月17日までの期間、pCloud バレンタインキャンペーン 2026 を開催いたします。
当キャンペーンでは、スイス発のクラウドストレージ「pCloud」が開催する毎年恒例のセールイベントに協賛し、pCloudを購入してエントリーしたお客さまを対象にAmazonギフトカードの配布を行います。
pCloudは、大容量・高セキュリティなクラウドストレージサービスで、かつ、買い切りプランを提供していることから近年急速に拡大している注目度の高いサービスです。今回のセールが2026年最初のセールとなります。
サマリー
・2026年2月5日～2月17日にpCloud バレンタインキャンペーン 2026を開催
・キャンペーンページから購入・エントリーすると、Amazonギフトカードをプレゼント
・pCloud 1TB / 2TB / 10TBの3つのプランが半額以上の割引で販売されます
pCloudの独自性について
・買い切りプランがあり、一生分のストレージを一括払いできます。
・USB接続の外付けドライブのように扱え、かんたんに操作できます。
・Windows / Mac / Linux / iOS（iPadを含む）/ Androidのマルチデバイス対応です。
・極めて高いセキュリティ性能、徹底したプライバシー保護をご提供します。
・さらにゼロ知識暗号化による最高強度の秘密フォルダを持てます。
・日本でもASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定制度を取得済みです。
バレンタインキャンペーンの概要
期 間：2026年2月5日 ～ 2月17日23:59まで
内 容：2月5日からダウンロードGoGo！において、pCloudの特設ページが公開されます。
下記特設ページのリンクからpCloud公式サイトに移動、対象商品を購入し、その後エントリーフォームから応募すると、有効エントリーのすべての皆さまにAmazonギフトカードをプレゼントしています。
応募ルール・エントリーフォームはこちらからご確認ください https://d-gogo.com/pages/pcloud-valentine-2026
pCloud 1TB 買い切りプラン 199ドル → Amazonギフトカード 1,000円分進呈
pCloud 2TB 買い切りプラン 279ドル → Amazonギフトカード 3,000円分進呈
pCloud 10TB 買い切りプラン 779ドル → Amazonギフトカード 10,000円分進呈
■ ノイテックス有限会社について
ノイテックス有限会社は、pCloudの日本総代理店です。pCloudの日本上陸を手掛け、サービスの日本語化や日本市場への最適化策などを提供してきました。
会社概要
会社名：ノイテックス有限会社
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階
代表者：林 鉄平
HP：https://n-techs.com/outline/
■ pCloudについて
pCloudは、セキュリティ大国スイスで生まれたクラウドストレージ・サービスです。ゼロ知識暗号化やリージョンコード設定、買い切りプランなど、安全性と利便性を両立した独自のサービスで日本でもにわかに注目を集めています。
会社概要
会社名：pCloud International AG
所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland
代表者：Tunio Zafer
HP：https://www.pcloud.com/ja/