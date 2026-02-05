オンラインセミナー『60歳以降の社会保険ガイド』2026年3月3日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『60歳以降の社会保険ガイド』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
定年退職が近い社員に対して、働き方やお金、健康についてどのように説明すべきかお悩みの人事担当者は多いのではないでしょうか。
本講座では、60歳前後の方や近々定年を迎えられる社員がいる企業を対象に、60歳以降の社会保険制度の基礎知識と、今後必要な手続きと受けられるサービスについて、雇用保険・健康保険・年金の観点から解説します。
就労継続する場合、退職する場合の両方について解説するため、ご状況に合わせて理解いただくことが可能です。
【開催日】
2026/03/03（火） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
四戸 岳生
【受講料】
無料
【対 象】
人事担当者・定年予定者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2171
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
