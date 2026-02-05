刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 製作委員会主催、舞台『刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』が2026年7月23日(木)～7月28日(火)に新宿FACE（東京都新宿区歌舞伎町1-20-1ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町7F）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてオフィシャル先行受付中

この夏、熱狂のリアル刃牙ワールド復ッ活ッ！

https://www.confetti-web.com/@/baki-stagehttps://baki-stage.com

実写化不可能と言われた刃牙ワールドを2024年12月に舞台化し、大きな話題を呼んだ『刃牙 THE GRAPPLER STAGE』（通称刃牙ステ）。2026年7月、待望の刃牙ステが帰ってきます。地下闘技場編に続き、今回は第2部『バキ』シリーズを原作に、屈指の人気エピソード『最凶死刑囚編』をお届けします。前作に引き続き脚本・演出は田中大祐、範馬刃牙役を演じるのは注目の俳優、佐藤祐吾。ヒロイン松本梢江役に元AKB48の大西桃香、愚地克巳役に日向野祥、花山薫役にプロレスラーとしても活躍する桜庭大翔、烈海王役に野間理孔、愚地独歩役に元K-1ファイターの武田幸三など、前作で好評を博したキャスト陣が続投。さらに最凶死刑囚役としてドイル役に湯本健一、スペック役に新井將、シコルスキー役に才川コージ、柳龍光役に塚田知紀の実力派キャストが新たに集結。更に、加藤清澄役に新井雄也、ストライダム役に吉田宗洋が加わり、前作を超える肉弾バトルが幕を開けますッッ！

【あらすじ】

「敗北を知りたいッッ」地下闘技場無敗の王者・範馬刃牙。刃牙が戦い続ける理由はただ一つ、父・範馬勇次郎を超えるため。そんな刃牙の首を狙い、脱獄した最凶死刑囚が東京に集結する。強さとは何か？ 敗北とは何か？前作を超える超ド級の肉弾バトルが幕を開けるッッ！

公演概要

■原作 板垣恵介『バキ』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）舞台『刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』公演期間：2026年7月23日(木)～7月28日(火)会場：新宿FACE（東京都新宿区歌舞伎町1-20-1ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町7F）■出演者範馬刃牙：佐藤祐吾松本梢江：大西桃香愚地克巳：日向野祥花山薫：桜庭大翔烈海王：野間理孔加藤清澄：新井雄也ドイル：湯本健一スペック：新井將シコルスキー：才川コージ柳龍光：塚田知紀ストライダム：吉田宗洋徳川光成：田中章松尾：コウガシノブ末堂厚：樋口裕司本部以蔵：鼓太郎愚地独歩：武田幸三範馬勇次郎：両國宏アクションクルー：竹本洋平、政野屋遊太、石澤友規、杉山湧哉■脚本・演出田中大祐■公演スケジュール7月23日（木）19:007月24日（金）19:007月25日（土）12:00／17:00 7月26日（日）12:00／17:007月27日（月）14:00／19:007月28日（火）12:00／16:00■チケット料金一般チケット：8,800円（税込）／特典付きチケット：9,900円（税込）※一般チケットと特典付きチケットに座席の優劣はございません。※特典にはKVクリアファイル、ランダムフォトグレイカードが付きます。※ご来場の際、別途ドリンク代600円が必要となります。【公式サイト】https://baki-stage.com【公式SNS】X：＠baki_stage Instagram：baki_stageYouTube：www.youtube.com/@baki_stage【チケットのお問い合わせ】https://www.confetti-web.com/contacts【公演に関するお問い合わせ】baki.stage@gmail.com【主催】刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 製作委員会

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com