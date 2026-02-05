公益財団法人日本児童養護施設財団は、「株式会社リプロネクスト」様のご協力を受け、昨年に引き続き、児童養護施設で暮らす子どもたちの絵画作品をオンラインで展示する「日本子ども未来展」を、最新技術を活用したメタバース空間で実現しました。

この展示は「日本子ども未来展inメタバース」として、凱旋門を中心としたパリの景色を舞台に、人工衛星データを活用して設計されたバーチャル空間で行われました。来館者は児童養護施設の子どもたちの作品を、未来型の没入体験として楽しむことができます。パリの景色の中に、クリスマスツリーが飾られ、花火が夜空を打ち上げるなど、様々な楽しめる試みがされていました。パリの街並みの他に、年齢ごとに展示作品のブースが分かれており、実際の美術展のように、観て回る楽しさ・工夫がされていました。





今回の取り組みにより、児童養護施設に暮らす子どもたちが描いた作品をメタバース空間展示する本プロジェクトは、地域や距離、時間の制約を超えて、子どもたちの創造性や思いに触れていただくことで、児童養護施設で暮らす子どもたちの認知と理解が広がり、環境や支援の必要性を知ることに繋がり、彼らの魅力や才能を多くの方に知ってもらう機会となりました。





写真1





【左から株式会社リプロネクスト 代表取締役 藤田 献児様 、日本児童養護施設財団 理事長 江原 均】









この度、多大なご支援をいただいたことに対し、2026年1月に感謝の意を込めて、当財団の理事長 江原 均より株式会社リプロネクスト 代表取締役 藤田 献児様に感謝状の贈呈式を執り行いました。

当財団は、今後も子どもたちの未来を支えるための活動を続けていくと共に、社会全体での支援の輪を広げていくための新しい取り組みを推進してまいります。









■「日本子ども未来展」とは？

児童養護施設で暮らす子どもたちの豊かな成長を願うと共に子どもたちが描く絵画を通して、日々の生活だけでなく、子どもたちが持つ「夢」や「希望」を自由に表現することで、自分たちの将来について考える「きっかけ」を持ってもらうことを目的に実施をしています。









■「日本子ども未来展inメタバース」





写真2





「日本子ども未来展inメタバース2025」のメタバース空間の期間中に閲覧数を算出し、視聴回数1回につき10円を株式会社リプロネクスト様が皆様に代わってあしながサンタにご支援をいただきました。集まったご支援は、2025年の児童養護施設の子どもたちのクリスマスプレゼント代として、届けさせていただきました。





2025年日本子ども未来展テーマ：「僕と私の好きな施設の行事」









■日本子ども未来展inメタバース

※特設ページはこちらのURLから

https://santaxr.com/





メタバース空間には、児童養護施設の子どもたちの描いた100点を超える作品が展示されています。展示空間は、常設化しており、引き続き子どもたちの作品を鑑賞することができます。





写真3





＜メタバースを体験した児童養護施設で暮らしている子どもからのメッセージ＞

僕の昆虫を採集している絵がパリのド・ゴール広場の凱旋門前で展示していただいたなんて本当に驚きと不思議な感じでいっぱいです。ルーヴル美術館に展示されている大作と同じように立派な額に入れていただき、感激しています。

メタバース空間の立体感や奥行きは本当にすごかったです。制作していただきました方々に感謝します。僕もこれを励みに色々な作品に挑戦して行きたいです。ありがとうございました。









＜株式会社リプロネクスト 藤田様から児童養護施設で暮らしている子どもたちへメッセージ＞

みなさんの作品が、Roomiq(メタバース空間)を通して、たくさんの人に見てもらえたことをとても嬉しく思っています。

リプロネクストは、テクノロジーの力で距離や時間に関係なく、人と人をつなぎ、新しい可能性を広げることを目指している会社です。

みなさんの絵やアイデアには、それぞれの「好き」や「たのしい」が、たくさんあらわれていると感じています。その気持ちが、いろいろな人に届き、これからの未来につながっていったら嬉しいです。

リプロネクストは、みなさんの未来を応援しています。またどこかで会える日を、楽しみにしています。









■企業概要





写真4





リプロネクストは「BREAK THE WALL」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーを活用して社会に存在する壁(課題)を壊し(解決し)、新たな価値を創造する企業です。累計ユーザー数300万人・空間数26万件を誇る日本最大級のメタバースプラットフォーム「Roomiq(旧DOOR)」の運営や、AIコミュニケーションアバター「NOIM」の提供を通じて、時間・場所の制約を超えた「体験×コミュニケーション」の可能性を広げる事業を展開しています。





名称 ： 株式会社リプロネクスト

所在地 ： [新潟オフィス]新潟県新潟市西区小針が丘2-54 2F

[東京オフィス]東京都千代田区神田須田町2-3-12

[大阪オフィス]大阪府大阪市北区芝田2丁目8-11 共栄ビル3F

代表取締役： 藤田 献児

設立日 ： 2017年2月13日

事業内容 ： XR・メタバース開発

URL ： https://lipronext.com/









【公益財団法人 日本児童養護施設財団】( https://japan-child-foundation.org )

当財団は、施設で勤めている職員が立ち上げた財団法人で全国の児童養護施設で暮らす子どもたちとそれに関わる方々への支援を行っています。(令和7年4月1日 内閣府公認 公益財団法人化)









