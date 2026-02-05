『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャンをはじめ、3月開幕の『ジキル＆ハイド』『エリザベート』『ベートーヴェン』など話題のグランドミュージカルに次々と出演し、幅広い役柄を演じてミュージカル俳優として躍進を続けている佐藤隆紀（LE VELVETS）。“シュガー”の愛称で親しまれている佐藤による、ジャンルレスなセットリストでお届けするバンドコンサート「Sugary Box-ホワイト＆ブラック-」が、2026年7月3日・9日に東京国際フォーラム ホールC、7月19日に大阪・森ノ宮ピロティホールで開催されることが決定しました。

2025年7月にLINE CUBE SHIBUYA（東京）で開催された、初のバンドコンサートはチケットが即日完売。プレミアチケットとなり大いに注目を集めました。そこで、今年は、全国のファンの皆さまのご要望にお応えし、東京・大阪で規模を拡大して開催します。ミュージカル俳優としてデビューしてから11年。歌手デビューから18年を迎える佐藤。今回のコンサートでは、クラシック、ミュージカルの枠にとどまらない楽曲を披露。ディズニー音楽ではプリンスからヴィランまで多くの楽曲に触れてきたからこそ見える“善”と“悪”を中心に選曲し、二面性あるセットリストでお客様を魅了します。本日（2月5日）誕生日を迎えた佐藤が、大貫祐一郎を音楽監督に迎え、共に“シュガー”の二面性を創り上げる「Sugary Box-ホワイト＆ブラック-」。ぜひご期待ください！

【佐藤隆紀コメント】

今年40歳を迎え、人生で様々な楽曲に出会ってきました！今年はミュージカル『ジキル＆ハイド』の出演も決まり、改めてこの音楽の世界にも正義の曲と悪役の曲が存在すると思いました。今回はそんな白と黒の世界に焦点をあてたコンサートを開催したいと思います！貴方の中に隠された白と黒の世界が、今、開かれようとしています！皆様はどちらの曲がお好みですか？

【佐藤隆紀PROFILE】

福島県喜多方市出身。国立音楽大学 演奏学科 声楽専修卒業。重厚感と迫力のある歌声でクラシックのみならず、様々なジャンルの音楽を独自の世界で創り上げているヴォーカルグループ LE VELVETSのテノール。ソロとしても、東京オペラシティ、LINE CUBE SHIBUYAでコンサートを開催する一方、『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャン、『エリザベート』、『ベートーヴェン』などミュージカル俳優としても活躍。新演出版『ジキル＆ハイド』（26年春）では初のタイトルロールでの出演が決定。現在公開中、ディズニー・アニメーション「ズートピア２」では日本版声優として参加。3年ぶりのオーケストラコンサート「billboard classics LE VELVETS Premium Symphonic Concert 2026 ～AURORA～」（2026年6月）京都・東京にて開催決定。

【公演概要】

タイトル：佐藤隆紀ソロコンサート 2026 Sugary Box-ホワイト＆ブラック-出演：佐藤隆紀（LE VELVETS）バンド：音楽監督・大貫祐一郎（Piano） 齋藤隆広（Guitar） 一本茂樹（Bass）足立浩（Drums /Percussion） 長粼祥子（Keyboard）日程・会場：＜東京＞ 2026年7月3日（金）開場17:30 開演18:00 東京国際フォーラム ホールC＜東京＞ 2026年7月9日（木）開場17:30 開演18:00 東京国際フォーラム ホールC＜大阪＞ 2026年7月19日（日）開場16:30 開演17:00 森ノ宮ピロティホール料金（税込）：全席指定 12,000円 ※お一人様各公演１申込のみ最大4枚まで※未就学児入場不可※⾞椅⼦をご利⽤のお客様は、各公演の問合わせ先までお問合せください。チケット一般発売日：2026年4月26日（日）10:00～公式ホームページ https://www.le-velvets.com

＜お問い合わせ＞東京公演：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/大阪公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00 土・日・祝休み）