Aeva Eve 1D - 非接触・高精度レーザー変位センサー国内取り扱い開始のお知らせ

ジオサーフ株式会社

この度、ジオサーフ株式会社は米国 Aeva, Inc. が展開する高精度レーザー変位センサー Aeva Eve 1Dの国内取り扱いを開始いたします。Aeva Eve 1D は、Aeva 独自の FMCW（周波数変調連続波）レーザー測距技術 を採用した、業界初の非接触レーザー変位センサーです。製造現場やプロセスオートメーションにおける品質管理や精密計測用途に向けて設計され、従来の三角測距方式センサーでは困難だった材質や表面状態の影響を受けにくい安定した測定を実現します。

Eve 1D は サブミクロンレベル（微小単位）の高精度測定 が可能で、対象物の厚み・高さ・位置の測定に加え、振動や変位の検出にも対応します。また、100mm～20m までの広い距離レンジで一貫した高精度性能を発揮し、測定と演算を一体化したコンパクトな筐体により、現場での導入性も高めています。



本製品は、非接触での距離・位置測定が可能なため、電子部品や精密機械、搬送ライン等の高いスループット要求下にある製造現場においても、安定した品質管理と効率化に貢献します。さらに、周囲光の影響を受けにくい特性により、複雑な照明条件下でも安定した測定が可能です。

特長

・微小な振動も捉える高分解能

・サブミクロンレベルの繰り返し精度

・広範囲な測定距離（100mm～20m）

・表面状態や材質に左右されにくい測定性能

・高スループットに対応する高速サンプリング

・周囲光の影響を受けにくい高耐環境性

・対象物との間に障害物がない限り測定可能

仕様

・分解能：サブミクロン（0.1μm未満）

・リニアリティ：±0.01%（フルスケール比）

・測定距離：100mm ～ 20m（単一センサ筐体で対応）・測定速度：高速サンプリング対応

・材質依存性：低（黒色ゴム、金属、プラスチックなどに対応）

・耐光性能：屋内外の様々な照明環境で安定動作

・設計：センサ本体に測定・演算部を一体化したコンパクト設計



Aeva独自のセンサーチップ搭載

車載用LiDARで培った技術を応用し、独自開発のシリコンフォトニクスとデジタル演算回路を統合。従来の光学センサーにはない一貫性と信頼性を提供します。

■ ご購入・お問い合わせ

ジオサーフはAeva社の日本正規代理店として、

製品導入のご相談

技術的サポート

アプリケーション提案

デモおよび評価支援

を一元的に提供しております。今後も国内ユーザーの皆様に向けて、FMCW方式LiDARの普及とサポート体制の拡充に努めてまいります。

URL： https://www.geosurf.net

TEL： 03-6423-0925

E-mail： info@geosurf.net



■ ジオサーフ株式会社について

ジオサーフ株式会社（英語名：GEOSURF CORPORATION）は、2002年2月設立、GNSS受信機、ドローン、LiDARソリューション、精密農業ソリューションなどを含む測位・計測機器およびそれら関連ソフトウェアの販売・サポート、そして開発を手がけています。国内外の先進的な測位・計測技術を日本市場に提供し、測量、建設、林業、農業などの幅広い分野において、現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。