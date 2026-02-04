ビジョナリー・エステート株式会社　資本金を3,000万円に増資

ビジョナリー・エステート株式会社

ビジョナリー・エステート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大森友真）は、2026年1月13日付で自己資本による2,100万円の増資を実施し、資本金を900万円から3,000万円へ増資しましたので、お知らせいたします。

この度の増資は、当社における事業規模の拡大及び中長期的な成長戦略の推進を見据え、財務体質の一掃の強化を目的として行ったものです。

今回の増資により事業拡大に伴う仕入体制の強化、並びに組織体制の整備を進めることで、より安定した事業運営と持続的な成長を実現してまいります。

引き続き、皆様のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

当社、ビジョナリー・エステート株式会社は東京都中央区日本橋にある不動産会社です。

お取引先様、お客様にとって単に選ばれる不動産会社ではなく、「選ばれ続ける不動産会社」を目指して邁進していきたいと思います。

会社概要

会社名：ビジョナリー・エステート株式会社

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-9 CAMCO日本橋ビル9階

設立：2023年10月17日

代表者：大森 友真

事業内容：不動産買取再販事業、不動産仲介・コンサルティング事業

コーポレートサイト：https://visionary-estate.co.jp/