人を活かす企業の新基準″人的資本推進企業2026″ 審査開始

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）は民間発"人的資本推進企業2026"企業認証を2026年2月より企業審査を開始します。

人的資本推進企業とは？

近年、人的資本経営が注目を集める中、従業員エンゲージメントの向上、多様性の尊重、スキル開発（リスキリング）、働きがいの創出は、大企業に限らず中小企業においても重要な経営課題となっています。実際に、2025年10月時点で正社員の人手不足を感じる企業は51.6%と、半数を超える水準が続いており、採用難・定着は「経営の土台」を揺るがすテーマになっています。（参照：帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査（2025年10月）」[1]）



また、職場のエンゲージメントに関しても、日本は従業員エンゲージメント率が7%と世界的に低い水準であることが示されています。（参照：Gallup「変革への挑戦：日本の職場の新しい姿」[2]）

こうした環境変化を受け、人的資本の「見える化」を制度面から後押しする動きも加速しています。

本認証は、こうした潮流を踏まえつつ、中小～中堅企業、非上場企業でも無理なく運用できる「実現可能性」重視の審査項目を通じて、企業の人的資本に対する取り組み姿勢と実践度を評価・認証します。これにより、企業の対外的な信頼向上だけでなく、社内の意識変革や組織活性化も促進し、「人を大切にする経営」を中小企業から社会に広げていくことを目指します。

審査項目/認定要件

⚫︎審査20項目（8つのカテゴリー）

⚫︎認定要件

１.従業員数10名以上

２.人的資本推進企業審査基準20項目80%以上回答

概要・ロゴデザイン

＜認定後の納品物＞

・特設サイト内での企業紹介

・企業認証ロゴ贈呈

・認定証贈呈

会社概要

企業名

一般社団法人企業価値調査機構



本店所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号



事業内容

当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

⑴ 企業価値の審査・調査

⑵ 企業価値の認定・掲示

⑶ 企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査

⑷ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

※定款第3条（目的）



法人番号

7010005036503



