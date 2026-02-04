アジア各国の IT部門エグゼクティブが集う『CIO Asia Summit 2026』をシンガポールで開催

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド

マーカス・エバンズ・グループ (本社: 英国/ 日本支社代表: 雪下 大輔、以下 「マーカスエバンズ」) は、『CIO Asia Summit 2026』のシンガポール初開催を予定しております。

つきましては、アジア市場への本格展開を見据えているスポンサー企業様を広く募集いたします。

『CIO Asia Summit 2026』の背景

近年、アジア市場におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)、AI活用、サイバーセキュリティ強化のニーズは急速に拡大しております。しかしながら、各国のCIO層と継続的かつ戦略的な関係を構築できる機会は限られており、各国の情報収集やネットワーキングに苦戦されている企業も少なくないと思います。

本サミットでは、以下のような課題や目標をお持ちの企業様にとって、極めて投資対効果の高い機会をご提供出来ると確信しております。

・ アジア市場への本格展開を見据えている

・ 各国CIO層と「一過性ではない」戦略的接点を構築したい

・ 日本単体ではなく、アジア全体を俯瞰した提案機会を創出したい

イベント概要

初開催となる『CIO Asia Summit 2026』では、6つの主要議題を軸に、各分野を代表する講演者が登壇し、最新の知見や取り組みを共有します。

IT部門の統括責任者や、最先端のサービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、業界が直面する課題やその解決策について議論を行います。

本サミットは、単なる「アジア向け認知」ではなく、各国CIOが抱えるリアルな経営・IT課題に基づいた、実践的な対話と関係構築を重視したビジネスイベントになります。

参加枠

現在、以下の参加枠を募集しています。ぜひ奮ってご参加ください。

・ソリューション企業（スポンサー枠）

アジア市場をターゲットとしたIT関連のソリューションをもつ企業が対象です。IT部門の決裁権者と1対1でのミーティングやネットワーキングを通して、新たなビジネスチャンスの創出にご活用頂けます。

過去参加者

本サミットでは、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンをはじめとするAPAC地域の企業を参加対象としております。アジア各国のエンタープライズ企業において、CIO、IT・セキュリティ、デジタル、AI領域を統括する意思決定層の方々にご参加いただきます。

過去開催サミットでは、以下の企業よりエグゼクティブ層の皆様にご参加頂きました。

・GE HealthCare（シンガポール）

・LEGO Singapore Pte Ltd（シンガポール）

・Lenovo（シンガポール）

・Coca-Cola ASEAN & South Pacific（シンガポール）

・HSBC（シンガポール）

・Marriott International（シンガポール）

・Columbia Asia（マレーシア）

・DHL Supply Chain（マレーシア）

・Symphony（インド）

・ParagonCorp（インドネシア）…等

アジア全域の意思決定層との直接対話出来る絶好の機会となります。

アジア市場への本格展開を目指す企業様にとって、戦略的パートナーシップの構築とビジネス機会の創出を加速させる出会いと学びの場として、ぜひ本サミットをご活用ください。

■開催概要

【名称】 CIO Asia Summit 2026

【日程】 2026年10月（開催予定）

【会場】 シンガポール（５つ星ホテル会場予定）

【主催】 マーカス・エバンズ・グループ

【お問い合わせ】（日本語可）

広報担当 齋野

Email: MizukiSpr@marcusevansjp.com