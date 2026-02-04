エステティック機器購入に活用できる「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」解説セミナーを実施
ビューティーワールドジャパン東京 2025年開催時のセミナーの様子
一般社団法人日本エステティック工業会（理事長 瀧川睦子）は、エステティック業界の最新情報が集結するビューティーワールド ジャパン福岡（2026年2月16日（月）-18日（水） マリンメッセ福岡A館）、並びにビューティーワールド ジャパン名古屋（2026年3月23日（月）-25日（水） ポートメッセなごや 第1展示館）にて、エステティックサロン経営者・事業者必見の業界団体セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、エステティック機器の購入に活用できる国の補助金制度「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」について、制度の仕組みから活用のポイントまでを分かりやすく解説します。
■ 人手不足・業務効率化に対応する、今注目の補助金制度
近年、エステティック業界においても人手不足への対応や業務の省力化、サービス品質の安定が大きな課題となっています。
「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」は、あらかじめ登録された製品カタログ（補助金ｈｐ掲載）から選択して導入する制度です。エステティック機器導入を検討している事業者にとって、非常に活用しやすい補助金として注目されています。
本制度を活用することで、
・エステティック機器導入時の初期投資負担の軽減
・施術・業務の省力化
・サロン運営の効率化・安定化
といった効果が期待できます。
■ セミナーで学べる内容
・中小企業省力化投資補助金（カタログ型）の制度概要
・エステティック業界における具体的な活用ポイント
・補助金対象となる機器 申請時の注意点・よくある質問
「補助金は難しそう」「自分のサロンが対象になるのか分からない」という方にも、初めての方でも理解しやすい内容で解説します。
■ 業界団体による信頼性の高い公式セミナー
本セミナーは、エステティック業界の健全な発展と事業者支援を目的とする業界団体主催の公式セミナーです。
制度を正しく理解し、安心して活用いただくための正確かつ実務に役立つ情報をお届けします。
■ こんな方におすすめ
・エステティックサロンの経営者・管理者の方
・機器導入・入替を検討している方
・補助金を活用した設備投資に関心のある方
・最新の制度情報を効率よく把握したい方
たくさんの方々のご参加をお待ち申し上げます。
■ 開催概要
《ビューティーワールド ジャパン福岡》
セミナー名：エステティック機器購入に使える「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」について
開催日時 ：2026年2月17日（火）15:30～16:20
会場 ：マリンメッセ福岡A館 2階 プレゼンテーションルーム
参加費 ：無料
URL : https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja.html
《ビューティーワールド ジャパン名古屋》
セミナー名：エステティック機器購入に使える「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」について
開催日時 ：2026年3月24日（火）15:30～16:20
会場 ：ポートメッセなごや 第1展示館 プレゼンテーションルーム
参加費 ：無料
URL : https://beautyworld-japan-nagoya.jp.messefrankfurt.com/nagoya/ja.html
※セミナー参加には、ビューティーワールド ジャパンへの来場登録が必要です。
■ お問い合わせ先
一般社団法人日本エステティック工業会 事務局
TEL：03-6240-9910
FAX：03-6240-9930
公式サイト：https://jeia.gr.jp/