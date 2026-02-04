株式会社JMCとの業務提携に関するお知らせ

アルケリス株式会社

アルケリス株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役 佐保勝彦・藤澤秀行、以下「当社」）は株式会社JMC(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：渡邊大知、以下「JMC」）と当社製品販売に関する業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。

当社とJMCは、本提携とあわせて、協業を通じた両社の事業シナジーを検証しつつ、将来的な資本提携についても協議を開始することに合意いたしました。

※現時点で資本提携の実施は決定しておらず、今後の協議・検討の結果により実施有無・内容が変更となる可能性があります。

1.提携の背景

当社は中小製造業発のものづくりスタートアップとして創業し、金属加工等のノウハウやネットワークを生かした開発力を強みをとし、アシストスーツ「アルケリス」や立ち仕事負荷軽減デバイス「スタビシリーズ」といった独創的な製品を開発し、国内にとどまらずグローバルでの販売を行っています。

JMCは、鋳造、3Dプリンター、産業用CTなどの技術を通じて顧客の開発を支援するサービスを提供しており、開発現場で求められるスピードと技術的な対応力を強みとして、顧客課題の解決に取り組んでおります。また、自社製品である心臓カテーテルシミュレーター「HEARTROID（ハートロイド）」は、グローバルで強力な販売実績を有しています。

本提携により、当社の製品ラインナップとJMCが製造業で培ってきた幅広い顧客層や、「HEARTROID（ハートロイド）」で構築した海外販路を掛け合わせることで、お客様への価値提供を強化し、立ち仕事市場の一層の拡大を目指します。

2.提携内容

当社は、JMCが保有する顧客層、ネットワークを活用及び連携をし、当社が開発・提供する製品の販売について、以下の範囲で取り扱いを開始します。

・取り扱い開始時期：2026年2月

・対象地域：グローバル

・対象製品：当社取扱の全製品

・対象業務：市場調査、製品プロモーション、販売業務及びそれらに関連する付随業務

今後、両社共同で展示会出展、セミナー開催、WEBマーケティング等による販売促進と国内外における営業活動を実施し、対象製品の売上拡大、製品開発力の強化、相互の交流を通じた人材育成及びノウハウの蓄積を推進します。

3.将来的な資本提携に関する協議について

当社とJMCは、本提携による市場の反応、シナジーの検証、事業計画の進捗状況等を踏まえ、将来的な資本提携の可能性について協議を行ってまいります。

具体的には、JMCによる当社株式の取得を含む複数の選択肢を対象としておりますが、現時点でその詳細は決定しておりません。

【JMC概要】

1999 年、光造形方式の 3Dプリンターを導入して製造業に参入。3Dプリンター出力による部品製造の事業規模が拡大する中、2006 年に有限会社エス・ケー・イーを吸収合併し、砂型鋳造法による鋳造事業をスタート。3Dプリンターで培ったデジタル技術を背景に、職人の肌感で語られることが多かった鋳造を定量化することで、経験年数に依存せずに質の高い鋳造ができることを証明。業界に新たな進化を起こした。2015 年には産業用CTによる非破壊検査・測定を目的としたCT事業を開始。さらに、心臓カテーテルシミュレーター『HEARTROID』の販売でメディカル分野にも領域を拡げた。2016 年東京証券取引所マザーズに上場（2022 年の東京証券取引所の市場区分見直しに際して「グロース市場」を選択）。

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル1F

代表者：代表取締役社長兼CEO 渡邊大知

設立：1992年12月18日

資本金：817,533千円

売上高：3,072百万円（2024年12月期）

従業員数：172名（2024年12月末 臨時雇用者を含む）

事業内容：産業3Dプリンターおよび砂型鋳造による試作品、 各種部品・商品の製造、 販売

産業用CTの販売および検査・測定サービス

医療機器等の製造・製造販売

U R L： https://www.jmc-rp.co.jp/

■当社概要

代表取締役：佐保勝彦・藤澤秀行

設立 ：2020年2月

本社 ：横浜市金沢区鳥浜町14-16

事業内容 ：「世界の立ち仕事をアップデートする」をミッションに活動するスタートアップ企業。 立ち仕事の足腰の負担を軽減する革新的アシストスーツ「アルケリス」や「スタビシリーズ」等製品の開発・販売。

URL ： https://www.archelis.com/