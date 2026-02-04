ONE N’ ONLY、初の映像作品「LIVE TOUR 2025 ||:ONE N′ ONLY:|| at 日本武道館」　2月4日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ONE N’ ONLYの自身初となる日本武道館公演の模様を収録したライブ映像作品「LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:|| at 日本武道館」を2月4日（水）に発売します。

スターダストプロモーション所属のボーイズグループ ONE N’ ONLY（読み：ワンエンオンリー）。今作はONE N’ ONLY初の日本武道館公演の軌跡が詰まったメモリアルな作品で、自身初の映像商品リリースです。

本編に2025年春に開催されたライブツアー「LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:||」より、5月10日（日）のファイナル公演の模様を収録。初回限定盤には80Pに及ぶフォトブック、ライブ写真を使用したフォトカード3枚セットがランダムで封入されるほか、特典映像として2日間の舞台裏に密着したビハインド映像、メンバーと一緒に武道館のライブ映像を鑑賞しながら振り返りトークを楽しめるコメンタリー映像が収められています。

今作の発売を記念して、HMV、SHIBUYA TSUTAYAの一部対象店舗では2月9日（月）までの期間限定で店頭キャンペーンを実施します。

ONE N’ ONLYは、7月に神戸ワールド記念ホール・国立代々木競技場 第一体育館にて、自身初のアリーナツアーとなるLIVE TOUR 2026 「INFERNO」を開催予定です。



ONE N’ ONLY / ”LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:|| at 日本武道館” Teaser

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=78oAzCy-piU ]

ONE N’ ONLY LIVE Blu-ray「LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:|| at 日本武道館」

2026年2月4日（水）発売

【初回限定盤】

2Blu-ray

品番：UPXH-9044

価格：8,100円(税抜)

■商品仕様

・デジパック＋三方背ケース仕様

・フォトブック 80P

・フォトカード3枚セット(絵柄全15種類)(メンバーソロ×2種＋集合5種)（サイズ：L判）

◼︎特典映像(初回限定盤のみ収録)

・LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:|| at 日本武道館 -Behind the Scenes-

・LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:|| at 日本武道館 -Visual Commentary-

【通常盤】

Blu-ray

品番：UPXH-1102

価格：6,300円(税抜)

■商品仕様

・トールケース仕様

・ブックレット8P

＜Blu-ray収録内容（初回限定盤・通常盤共通収録）＞

2025年5月10日(日)公演

Overture

BOOM BASH

YOUNG BLOOD

DOMINO

Set a Fire

Fiesta

DEJAVU

The Light

Hunt

Only One For Me

Video Chat

LUCKY

Map of The Mind

Good Day

Nice Guy

YOU???

HOLIDAY

Freaking Happy

Step Up

Fight or Die

OPEN

Burn it Out

EVOL

―ENCORE―

Bittersweet

My Love

＜店舗別CD購入特典＞

LIVE Blu-ray「LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:|| at 日本武道館」を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。

【対象店舗/特典内容】

・オフィシャルファンクラブ「SWAG」：ホログラム付・オリジナルトレーディングカード(メンバーソロ、ランダム１枚)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：ホログラム付・オリジナルトレーディングカード(メンバーソロ、ランダム１枚)

・TOWER RECORDS：オリジナルトレーディングカード(メンバーソロ、ランダム１枚）

・HMV：クリアファイル(集合2枚セット、A4サイズ）

・Amazon.co.jp：ICカードステッカー(メンバーソロ、ランダム１枚、85×53mm）

・楽天ブックス：フォンタブ(メンバーソロ、ランダム１枚、95×60ｍｍ）

・セブンネットショッピング：ブロマイド(メンバーソロ、ランダム１枚、L判）

・その他一般店：ポストカード(集合１枚）

【注意事項】

※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約し、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

CDショップ店頭キャンペーン詳細

https://www.universal-music.co.jp/one-n-only/news/2026-01-30/

〈アーティストプロフィール〉

ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）

スターダストプロモーション所属。ボーカルのTETTA・REI・EIKU、ラップ&ダンサーHAYATO・NAOYAの5人組。メンバーそれぞれが俳優としても活躍中。2023年に開催した南米ワンマンツアーを経て、本来彼らがもつオリエンタルな神秘性に加えて、アマゾンの熱帯雨林を彷彿とさせるパワフル&ミステリアスなエッセンス、ラテンミュージックなど、南米のカルチャーを取り込むことで、独自のスタイルへと進化し、唯一無二のスタイルを貫き続けるダンス&ボーカルグループ。Music Videoは世界各国注目され、南米・アジア圏・欧州からのアクセスが殺到し、合計再生回数は3000万回を突破！TikTokフォロワー数は、日本人男性音楽アーティストでは1位となる560万人超え！動画の総再生回数は6.2億回を突破!!2025年、ユニバーサルミュージック/Polydor Recordsと全世界契約し、6月18日にメジャー1stシングル「BLAST」をリリース。9月より自身最大規模となるぴあアリーナMM公演を含む全国6箇所14公演のツアー「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」を開催。11月26日にはメジャー 1st アルバムとなる「AMAZONIA」をリリース。 2026年7月から自身初のアリーナツアーLIVE TOUR 2026 「INFERNO」の開催が決定している。

HP：https://one-n-only.jp/

Official YouTube：https://www.youtube.com/c/ONENONLYTVOfficial

Official Instagram：https://www.instagram.com/onenonly_tokyo/

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@onenonly_tokyo

Official X：https://x.com/onenonly_tokyo