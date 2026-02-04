元祖いちごビュッフェの最終章！いちご×桜×抹茶が奏でる春色満開スイーツビュッフェ！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』

ホテルニューオータニ大阪では、ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、いちごの王様“博多あまおう”を使用したスイーツがなどが贅沢に並ぶ、甘くときめく“いちごのストーリー”をお届けする『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』。2026年4月1日(水)～28日(火)はテーマを“桜＆抹茶”に衣替えして開催します。

※『桜＆抹茶』の先行予約は2月6日(金) 10:00、一般予約は13日(金) 10:00より承ります。

“恋するいちご”ビュッフェが最後に出会うのは、桜＆抹茶！

“元祖いちごビュッフェ”のパイオニア、ホテルニューオータニ大阪。

これまでに累計30万人以上が訪れたこの人気イベントは、“いちごブーム”を牽引し続けるホテルスイーツの代名詞として、今なお多くのファンに愛されてまいりましたが、2026年は“恋するいちご”をテーマに新登場。いちごが恋に落ちた“運命のパートナー”を月替わりでお届けします。

最終章となる第4弾は、“桜＆抹茶”をテーマに4月1日（水）～28日（火）の1ヶ月限定で開催します。桜香る和の春に抹茶のほろ苦さを添えて、日本の春を感じる“和スイーツ恋物語”でフィナーレを彩ります。

いちごの赤、桜のピンク、抹茶の緑。五感を満たす「春色スイーツ」の数々

桜風味のタルト～桜の「おめかし」舞桜タルト～いちごと桜のロールケーキ～いちごと桜の「恋結び」ロール～

「桜風味のタルト～桜の「おめかし」舞桜タルト～」は、サクサクのタルトに上品な甘さの桜クリームをたっぷり詰め、仕上げに添えた「桜の塩漬け」が繊細な香りとほのかな塩味を加え、桜の魅力を引き立てます。見た目も味わいも春爛漫な、五感で季節を愛でる贅沢なタルトです。

「いちごと桜のロールケーキ～いちごと桜の「恋結び」ロール～」は、ふわふわのスポンジ生地に甘酸っぱい旬のいちごと淡いピンク色の桜クリームを優しく包み込みました。口の中でとろけるクリームの甘みと、いちごの瑞々しい酸味が重なり、春の訪れを感じる爽やかな味わいに仕上げました。

抹茶オペラ～深緑の恋模様～抹茶シュークリーム～抹茶の「恋鞠」シュークリーム～

「抹茶オペラ～深緑の恋模様～」は、抹茶の濃厚な味わいと香りを幾重にも重なる美しい層に閉じ込めました。ほろ苦く深い味わいの抹茶クリームと、口どけの良いガナッシュが絶妙なハーモニーを奏で、味わう度に抹茶の芳醇な風味が広がります。

「抹茶シュークリーム～抹茶の「恋鞠」シュークリーム～」は、こんがりと焼き上げた香ばしいシュー生地の中に、抹茶の旨味を凝縮した濃厚なカスタードクリームをたっぷりと詰め込みました。サクッとした食感の後に広がる、抹茶の爽やかな苦みと優しい甘みが絶妙なバランスをご堪能ください。

今しか味わえない！憧れのスーパースイーツを食べ比べ！

新スーパーあまおうショートケーキスーパーメロンショートケーキ

スーパースイーツビュッフェでは、誰もが知る定番のスイーツをシェフパティシエがホテルならではのこだわり素材や調理法で昇華させ、“究極の逸品”として誕生したホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」を、ビュッフェサイズでお好きなだけご堪能いただけることも最大の魅力の一つです。

そんな「スーパーシリーズ」の始まりでもあり、なかでも特に人気が高い、“王道にして究極”を目指した「新スーパーあまおうショートケーキ」がかわいいビュッフェサイズで登場。シンプルながらも、博多あまおうの魅力を存分に味わえるよう、カステラにも使われる長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジ生地・九州大牟田産の生クリームを採用した極上のショートケーキは絶品の一言。

さらに、糖度14度以上のみずみずしいマスクメロンだけを使用した「スーパーメロンショートケーキ」もビュッフェサイズでラインアップ。すべての素材にこだわり、ふんわりと軽い仕上がりの中に、豊かな風味を凝縮させた極上のショートケーキもあわせてお愉しみください。

自分好みのいちごスイーツを見つけるオプションにも大注目！

ブランドいちご食べ比べプレートいちごチョコレートフォンデュ

今回も多くのお客さまを虜にする豊富なオプションメニューをご用意しました。「ブランドいちご食べ比べプレート」は、いちご本来の味わいを存分に愉しみたいお客さまへオススメ！日替わりで「紅ほっぺ」「章姫（あきひめ）」「さがほのか」などのおすすめ品種をお届けします。

「いちごチョコレートフォンデュ」は、みずみずしいフレッシュいちごやマシュマロ、バナナ、フィナンシェをご用意して食感と味わいが異なるバラエティ豊かなアイテムを取り揃えました。お客さまご自身で温かいフォンデュソースにディップする“体験型の愉しさ”を提供します。

※各\1,500（税金・サービス料共）

リラックマたちが“恋するいちご”ビュッフェにやってきた！

リラックマのチョコスムージー（左）、コリラックマのストロベリースムージー（右）コースターイメージ

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』に、フレッシュいちごを使用した2種類のスペシャルドリンクが登場。まろやかなチョコの甘みが優しく溶け合う「リラックマのチョコスムージー」や、まるでいちごをそのまま飲んでいるような、とろけるように可愛い「コリラックマのストロベリースムージー」をご用意しました。さらに、スペシャルドリンクを1杯ご注文につき1枚オリジナルコースターをプレゼント。リラックマたちとストロベリーパーティーのひとときをお愉しみください。

※\1,500（税金・サービス料共）

ホテルを拠点に、大阪随一の桜名所「大阪城公園」を満喫

写真はイメージです

ホテルから徒歩すぐの場所に位置する「大阪城公園」は、約3,000本もの桜が咲き誇る、関西屈指のお花見スポットです。歴史ある天守閣を背景に広がるピンクの絶景を心ゆくまで堪能した後は、その余韻に浸りながらホテルのラウンジへ。

外で本物の桜を愛で、ホテルで桜スイーツを味わう。まさに「春のハシゴ花見」が叶うのは、この絶好のロケーションならではの特権です。お花見散策のゴールに、甘い香りに包まれる至福のひとときをお過ごしください。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～』

[期間] 2026年4月28日（火）まで

※『桜＆抹茶』がテーマのビュッフェは2026年4月1日(水)～28日(火)

[時間] 2026年2月15日（日）まで

平日 11:30～18:00（最終入場16:30）

土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場18:30）

2026年2月16日（月）～4月28日（火）

平日 11:30～19:00（最終入場 17:30）

土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場 18:30）

※各90分制

[料金] 大人 平日\6,800 土・日・祝日\7,500 ／ 小学生\4,000 ／ 幼児（4歳以上）\3,000

※税金・サービス料共

[場所] ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

[お問合せ] Tel: 06-6949-3276（ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。