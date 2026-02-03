本日2026年2月4日（水）25時20分よりフジテレビ「B8station」にて放送を開始した『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』日本語吹替版のノーカットオリジナル版全6話を収録したBlu-ray＆＆DVDが全2巻展開で発売することが決定いたしました。ジャケットイラストはキャラクターデザイン原案のINPLICK氏描き下ろしとなっており絵柄も公開となっております。併せて、店舗共通購入特典、 店舗別購入特典も解禁。つきましては、本ニュースをぜひご紹介頂けますよう、何卒よろしくお願いいたします。

◆TVアニメ「時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇」Blu-ray&DVD発売決定！

ジャケットイラストも公開！◆

TVアニメ「時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇」のBlu-ray&DVDが発売決定！第1巻・第2巻ともに、INPLICK氏描き下ろしデジジャケット仕様となっており、収録話数はノーカットのオリジナル版となっております。さらに本日、第1巻のジャケットイラストも同時公開！是非チェックしてください！

【Blu-ray&DVD発売告知CM】

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=WKaRisQnskA

【Blu-ray&DVD 発売情報】

■時光代理人 -LINK CLICK-英都篇 12026年4月1日(水)発売Blu-ray【完全生産限定版】：\13,200（税込） ANZX-16771～16772DVD【完全生産限定版】：\11,000（税込） ANZB-16771～16772

〇収録内容本編ディスク2枚組収録話：1～2話（ノーカットオリジナル版）収録音声：日本語吹替音声

〇完全生産限定版特典◆キャラクターデザイン原案・INPLICK描き下ろし三方背BOX◆ブックレット◆特典映像：・ノンクレジットオープニング映像・ノンクレジットエンディング映像

■時光代理人 -LINK CLICK-英都篇 22026年5月13日(水)発売Blu-ray【完全生産限定版】：\13,200（税込） ANZX-16773～16774DVD【完全生産限定版】：\11,000（税込） ANZB-16773～16774

〇収録内容本編ディスク2枚組収録話：3～6話（ノーカットオリジナル版）収録音声：日本語吹替音声

〇完全生産限定版特典◆キャラクターデザイン原案・INPLICK描き下ろし三方背BOX◆ブックレット◆特典映像：・PV集

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

＜店舗共通購入特典＞■1巻購入特典：ステッカー6種セット対象店舗：アニプレックス オンライン、アニメイト、Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)、楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）、セブンネットショッピング、あみあみ、ソフマップ・アニメガ

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※特典はなくなり次第終了となります。※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。

＜店舗別購入特典＞■アニプレックス オンライン全巻購入特典：アクリルスタンド2個セット■アニメイト全巻購入特典：台座付きアクリルコースター2個セット■Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)各巻購入特典：ビジュアルシート12枚セット（L判）■楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）全巻購入特典①：A5キャラファイングラフ全巻購入特典②：アクリルスタンド■セブンネットショッピング全巻購入特典：アクリルプレート■あみあみ全巻購入特典：マウスパッド

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※特典はなくなり次第終了となります。※全巻購入特典については、すべて同一の店舗にてお買い求めください。※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。

詳細は公式サイトをご確認ください！

■アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』基本情報■

【放送情報】フジテレビ「B8station」：2月4日より毎週水曜25:15～BSフジ：2月6日より毎週金曜24:30～UHB（北海道文化放送）：2月10日より毎週火曜24:40～※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

【配信情報】2026年2月4日（水）25:45より各配信プラットフォームにて順次配信dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／U-NEXT／アニメ放題／ABEMA／DMM TV／Hulu／アニメタイムズ／ディズニープラス／Prime Video／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル ほか※配信日時は変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

【INTRODUCTION】物語はすべての始まりへと戻り、運命の軌跡をたどり直す──

2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション「時光代理人 -LINK CLICK-」。2024年には日本語吹替版シーズン2「時光代理人 -LINK CLICK-II」が放送され、心を揺さぶる展開と衝撃の結末で多くの視聴者を魅了した。その余韻が冷めやらぬ中、待望の続編がついに日本上陸！

トキの両親にまつわる手がかりが写った一枚の写真が「時光写真館」で発見される。真相を突き止めるため、ヒカルは不安を抱えつつトキと共に英都へ向かう。そこで出会ったそれぞれ異なる目的を秘めた人物たちを前に、ヒカルは果たして、定められた死の運命を打ち破ることができるのか──。

魅力的な新キャラクターを加え、英都を舞台に紡がれる新たな物語『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』2026年放送開始！

【STAFF】総監督：Haolin（リ・ハオリン）監督：魯元元脚本：Haolin（リ・ハオリン）、魯元元、白熊、袁也キャラクターデザイン原案：INPLICK色彩設計：のぼりはるこ音楽：天門、yumayamaguchi、Kent watari、犬養奏、清竹真奈美アニメーション制作：CMC MEDIA、上海樊特姆動画制作有限責任公司、STUDIO EEK、上海喵社絵文化伝播有限公司、重慶後生動画電影有限公司​日本版製作：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社アニプレックス

【CAST】程小時(チョン・シャオシー)／トキ：豊永利行陸光(ルー･グアン)／ヒカル：櫻井孝宏喬苓(チャオ･リン)／リン：古賀葵劉梟(リウ・シャオ)：花江夏樹夏斐(シア・フェイ)：榎木淳弥Vein(ヴェイン)：内田雄馬王青(ワン・チン)：沢城みゆきほか

【関連情報】◆今後の最新情報は公式HP・X(Twitter)にて随時お知らせいたします。公式サイト：https://link-click.jp/公式X（Twitter）：https://x.com/linkclick_anime（推奨ハッシュタグ：#時光代理人）

※素材をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します※©bilibili/BeDream