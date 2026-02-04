LINE×システム開発で実現した、医療とビジネスの新しい橋渡し。SOCT導入事例を公開

株式会社SOCT

新規事業の立ち上げ支援や業務プロセスのIT化を手がける株式会社SOCT（本社：東京都千代田区）は、医療とビジネスをつなぐ事業を展開する株式会社BizMed Consulting様のサービス「Dr INSIGHT（ドクターインサイト）」における導入事例を公開しました。

事例概要

BizMed Consulting様は、「医療とビジネスの橋渡し」をテーマに、ヘルスケア領域におけるコンサルティング事業および専門医の知見を企業へ提供するプラットフォーム「Dr INSIGHT」を展開しています。

本事例では、「Dr INSIGHT」の開発において、SOCTと進めたシステム開発のプロセスや、構想段階からの協働について代表取締役の安田英俊様にお話を伺いました。

株式会社SOCTについて

記事を読む :https://note.com/soctllc/n/n317844dcde4b

株式会社SOCTは、新規事業の立ち上げや業務IT化を、要件定義から運用まで一気通貫で支援するシステム開発企業です。上流工程を重視したコンサルティングにより課題を精緻に捉え、大手ファーム水準の専門性を、より柔軟かつ合理的な価格体系で提供しております。難易度の高いプロジェクトを完遂へと導くマネジメント力を強みに、確かな技術で企業のビジョン実現に貢献します。

【会社概要】

会社名：株式会社SOCT

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号りそな九段ビル5F

URL ：https://www.soct.co.jp/



