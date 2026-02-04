アンタルヤ、地中海沿岸の人気リゾート都市 四季を通じて楽しめる体験型リゾートとして注目

トルコ共和国大使館 文化観光局バタフライ・ワールド・アンタルヤ

地中海の輝く海と温暖な気候に恵まれたアンタルヤ(https://antalya.goturkiye.com/)は、いま“オールシーズンで楽しめるリゾート都市”として注目を集めています。世界有数の国際市場調査会社ユーロモニターによる「2025年に海外渡航者が最も訪れた都市(https://www.euromonitor.com/article/top-100-city-destinations-index-2025-driving-growth-and-innovation)」ランキングで世界トップ10に選出された同地では近年、美しいビーチリゾートとしての魅力に加え、テーマパークや体験型アトラクション、ネイチャー施設などが充実。

四季を通じて楽しめるスポットが広がり、家族旅行からアクティブなレジャーまで、世代を問わず満喫できるデスティネーションとして注目が高まっています。

さらに2026年2月には、新たなネイチャー体験施設「バタフライ・ワールド・アンタルヤ(https://www.butterflyworld.tr/home)」が開業予定で、約1万平方メートルの広大なガラスドーム内に、豊かな植栽や滝、池が配された熱帯環境が再現され、数千匹の蝶が舞う幻想的な空間を体験できます。

ザ・ランド・オブ・レジェンズ

―テーマパークとホテルが一体化した、トルコ最大級のエンターテインメント・リゾートー

ザ・ランド・オブ・レジェンズ

アンタルヤ・ベレキ地区に位置する「ザ・ランド・オブ・レジェンズ（The Land of Legends(https://www.thelandoflegends.com/en/)）」は、テーマパーク、ウォーターパーク、ショッピングモール、豪華なテーマホテルが一体となった、トルコを代表する大型エンターテインメント・リゾートです。 “遊ぶ・泊まる・楽しむ”が一か所に集約され、年間を通じて、幅広い層が楽しめる滞在型リゾートとして、高い人気を集めています。

高さ62メートルから急降下するハイパーコースターや、多彩なウォーターアトラクションを備えたアクアランドのほか、世界的に人気のキャラクター（パウ・パトロール、スポンジ・ボブなど）が登場する「ニコロデオンランド」、ヒットアニメ「マシャとくま」のテーマエリアなど、没入感のあるアトラクションが昼夜を通して楽しめます。

さらに、キングダムホテルのテーマスイートやニコロデオン・ホテルズ＆リゾーツ・アンタルヤなど、滞在そのものが体験になる宿泊施設も併設しています。

ドクマパーク

―旧工場から生まれ変わった、文化体験パーク―

ドクマパーク

アンタルヤ・ケペズ地区に位置する「ドクマパーク（Dokumapark(https://www.kepezdokuma.com/)）」は、旧繊維工場の跡地を再生して誕生した文化複合型パークです。かつての産業遺産を活かしながら整備された広大な敷地には、ミュージアムや展示施設、カフェ、散策路が点在し、ゆったりと過ごせるカルチャースポットとして親しまれています。

“歴史・記憶・学び”をテーマにした体験型の空間が特長で、館内には、どこか懐かしさを感じる玩具博物館をはじめ、トルコ各地の名所を25分の1スケールで再現した約1万平方メートルの屋外ミニチュアパーク、クラシックカーを展示する自動車博物館など、多彩な展示施設が揃っています。

フェスティバルやワークショップも開催されており、ビーチリゾートでの滞在に文化体験を組み合わせることができます。

アンタルヤ水族館

―地中海沿岸に広がる、世界屈指の海洋体験施設―

アンタルヤ水族館

コンヤアルトゥ・ビーチ近くに位置するアンタルヤ水族館（Antalya Aquarium(https://www.antalyaaquarium.com/En/Anasayfa)）は、世界有数の規模を誇る大型アクアリウム施設です。40以上のテーマ別水槽に加え、全長131メートルのトンネル型水槽では、頭上をサメやエイ、魚の群れが泳ぐ中を進み、まるで海底を歩いているかのような没入体験を楽しめます。



カフェやショップも備え、天候に左右されず楽しめるスポットとして、家族旅行からグループ旅行まで幅広く対応。ビーチ散策とあわせて訪れたい、おすすめの半日体験スポットです。



マージェラ・オルマヌ／アクトゥル・ルナパーク／ヒップ・ノティクス・ケーブルスキーパーク

―陸も水上もアクティブに楽しむ、エネルギッシュな体験スポット―

マージェラ・オルマヌ

自然の中で思いきり体を動かしたい人におすすめなのが、ケペズ地区のマージェラ・オルマヌ（Macera Ormanı(http://www.kepezmaceraormani.com/)／アドベンチャーフォレスト）。松林に囲まれた広大な敷地で、ロープコースやジップライン、クライミング、ペイントボールなどに挑戦でき、森をまるごと使ったアウトドア体験が楽しめます。

コンヤアルトゥ地区のアクトゥル・ルナパーク（Aktur Lunapark(https://akturpark.com.tr/en/)）は、気軽に立ち寄れるにぎやかな遊園地。夜にはライトアップと音楽で華やかな雰囲気に包まれます。

アンタルヤ国際空港から車で約30分のヒップ・ノティクス・ケーブルスキーパーク（Hip-Notics(https://www.hip-notics.com/)）は、山からの雪解け水を利用した３つの人工湖を備え、年間を通じてウォータースポーツを楽しめるプレイグラウンドです。初心者から経験豊富なウェイクボーダーまでレベルに合わせて楽しめます。

バタフライ・ワールド・アンタルヤ

―南国の静けさに包まれる新スポット―

2026年2月に開業予定のバタフライ・ワールド・アンタルヤ（Butterfly World Antalya(https://www.butterflyworld.tr/home)）が新しいネイチャー体験施設として誕生します。約1万平方メートルの広大なガラスドーム内に、緑豊かな植栽、滝、池が配され、数千匹の蝶が舞う幻想的な熱帯空間が広がります。

館内には、熱帯雨林をイメージしたウォークスルー空間のほか、バードガーデン、ボタニカルゾーン、子ども向けワークショップ、屋外円形劇場も併設。観察・体験・学びがひとつにつながる構成で、自然と生物多様性の魅力にふれることができます。

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2024年には全世界から過去最高の6,226万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。