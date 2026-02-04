【AI Shorts・Enable-U】営業DXの最新ソリューションを展示「営業・マーケDXPO大阪′26」に出展

株式会社エージェンテック

株式会社エージェンテック（東京都千代田区、代表取締役社長：金淙採）は、2026年2月26日（木）・27日（金）にインテックス大阪で開催される「営業・マーケDXPO大阪'26」（主催：ブティックス株式会社）に出展いたします。

当社ブースでは、ナレーション付き営業資料を自動生成する「AI Shorts」、および営業ナレッジ共有・商談支援・議事録作成を一元化する「Enable-U」の2製品を展示予定です。

展示会出展の背景と目的

営業活動の属人化やトーク品質のばらつき、教育・共有の非効率化といった現場の課題に対し、当社はAIを活用した営業DXソリューションを展開しています。

本展示会では、生成AIによる提案自動化と、営業プロセスの標準化を同時に実現する2製品を通じて、営業組織の再現性と効率性を支援する具体的なアプローチを紹介します。

AI Shortsについて

AI Shortsは、PowerPointやPDFなどの既存資料をアップロードするだけで、AIが自動でナレーション付きの「話す資料」を生成できるサービスです。

動画制作の専門知識は不要で、誰でも簡単に“話す提案資料”を作成できます。

主な機能

動画生成：ファイルをアップロードするだけで、AIがナレーション付きの「話す資料」を自動生成

AIエージェント活用：社内資料やマニュアルを理解した自社専用AIが、質問応答や要点整理をサポート

営業・教育支援：字幕表示やナレーション調整により、提案内容の理解促進と営業教育の効率化を実現

AI Shortsは、既存資料を最大限に活かし、誰でも伝わる提案・教育を実現するプラットフォームです。

Enable-Uについて

Enable-Uは、営業活動の標準化とチーム全体の底上げを支援するセールスイネーブルメントAIツールです。商談前の準備、商談中の支援、商談後の報告・分析までを一貫してサポートします。

主な機能

AI議事録作成：商談音声を録音するだけで自動要約し、記録を標準化

ナレッジ共有：トップセールスの資料・トークスクリプトを全員に展開

商談支援：おすすめ資料の提示やシナリオ活用で、商談準備の質を向上

Enable-Uは、誰もが成果を出せる営業チームづくりを支えるプラットフォームです。

展示予定製品

・AI Shorts：話す資料の自動生成、自社専用AI化、テンプレート・学習支援機能

・Enable-U：営業ナレッジの共有、AI議事録、商談支援、セールスコンテンツ管理

開催概要

・展示会名：営業・マーケDXPO大阪'26

・日時：2026年2月26日（木）～27日（金）

・会場：インテックス大阪 4・5号館

・主催：ブティックス株式会社

・展示会URL：https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/

・ブース位置：3-25

株式会社エージェンテック 会社概要

・社名 株式会社エージェンテック

・所在地 東京都千代田区西神田二丁目4番16号 レ・ジェイドクロス千代田神保町 301

・設立 2004年1月

・代表者 代表取締役社長 金 淙採

・企業サイト https://www.agentec.jp/