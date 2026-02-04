越境EC物流の「楽一番」、倉庫業法に基づく一類倉庫登録を取得し本格的に365日稼働の国内物流事業拡大へ

株式会社楽一番

越境EC物流・海外転送サービス大手である株式会社楽一番（ https://rakuichiban.co.jp/ 本社：東京都新宿区、代表取締役：楊 松、以下「楽一番」）は、2025年12月16日付けで、関東運輸局より倉庫業法に基づく「一類倉庫」の登録（登録番号：第10082号）を完了いたしました。

これに伴い、楽一番は従来の強みである「越境EC物流」に加え、国内物流事業を本格的に拡大いたします。

千葉県松戸市に構える、高い信頼性と安全性を兼ね備えた物流センターを基盤に、会員数200万人を誇る自社越境ECプラットフォーム「楽淘一番/RAKUFUN」と連携し、

EC事業者様の「物流最適化」と「海外売上拡大」を同時に実現するソリューションを提供してまいります。

■ 一類倉庫登録取得の背景と狙い

昨今のEC市場において、事業者は「物流品質の担保」と「新たな販路の開拓」という二つの課題に直面しています。

楽一番は、厳しい施設基準（防火・防湿・防犯等）をクリアした「一類倉庫」の登録を取得することで、高額商品や多様な商材を安全に保管できる国内物流インフラを確立しました。

さらに、この物流基盤を自社の強力な販売チャネルと直結させることで、「倉庫に在庫を預けるだけで、国内配送はもちろん、海外200万人への販売アプローチも可能になる」という、物流と商流を融合させたサービスの提供を目指します。

■ 本格拡大するサービスの3つの特長- 倉庫業法準拠の「高い安全性と信頼」一類倉庫としての公的認可を取得し、コンプライアンスを重視した厳格な管理体制を構築しました。デリケートな商材や高額商品であっても、万全のセキュリティ下で安心して保管・発送をお任せいただけます。- 大手モール基準に対応した「365日出荷体制」昨今、大手ECモールにおいては「365日出荷」が検索順位の向上や優良配送認定の必須条件（レギュレーション）となっており、そのニーズは急増しています。楽一番の松戸センターは土日祝日を含めた365日フル稼働で発送代行を行います。これにより、事業者は自社リソースを割くことなく、リードタイムの短縮と顧客満足度の向上、モール内での競争力強化を実現できます。- 会員数200万人「楽淘一番（RAKUFUN）」による越境販売支援楽一番は、海外ユーザー200万人を抱える越境ECプラットフォーム「楽淘一番（RAKUFUN）」を運営しています。今回の一類倉庫認可により、事業者は在庫を松戸センターに預けるだけで、国内物流のアウトソーシングと同時に、巨大な海外市場への出品・販売が可能となります。マーケティングから配送まで、越境販売のハードルを劇的に下げ、売上拡大を強力に後押しします。- 「国内」×「越境」のハイブリッド在庫管理国内向け在庫と海外向け在庫を、同一倉庫内で一元管理いたします。注文が入った瞬間、届け先が日本国内であっても海外であっても、最適な配送方法で即座に出荷可能です。在庫分散のリスクをなくし、物流コストの削減と業務効率化を実現します。■ 倉庫概要

名称：DPL松戸II 楽一番 松戸物流センター

所在地：千葉県松戸市

登録年月日：2025年12月16日

登録区分： 一類倉庫（倉庫業法に基づく）

延床面積：約6600平方メートル （約2000坪）

トラックバース：7台

そのほかの拠点倉庫概要

東京・江戸川区/瑞江第一倉庫 約1600平方メートル （約500坪）

東京・江戸川区/瑞江第二倉庫 約3300平方メートル （約1000坪）

延床面積合計約11500平方メートル （約3500坪）

■ 楽一番について

創業以来、国際転送・代理購入サービスの第一人者として、10年以上にわたり世界各国に日本の商品を届けている。

日本のECサイトの商品を海外ユーザーに代わって購入し、各国のお客様のもとへお届けする代理購入型越境EC「楽一番/Rakufun」については会員数200万人を突破。

TMALL・JD・得物・抖音などの出店サポートから国際物流および国内物流支援など、多岐にわたる事業を行っている。

