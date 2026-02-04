シグニア補聴器、Signia IXシリーズ2器種のお求めやすい価格帯「2/1クラス」を発売

ＷＳオーディオロジージャパン株式会社

WＳオーディオロジージャパン株式会社（本社：神奈川県大和市／代表取締役社長：申 東一〈デイビッド シン〉）は、革新的な補聴器ブランド「Signia（シグニア）」より、当社最先端音声処理テクノロジー「Signia IX」搭載の最新充電式補聴器「Insio Charge&Go IX CIC」と「Motion Charge&Go IX」 に、よりお求めやすい2/1クラスをラインナップとして追加します。

●世界唯一※1の「ワンマイク指向性2.0」機能を搭載した、小型の充電式オーダーメイド補聴器

Insio Charge&Go IX CIC（インシオ チャージアンドゴー アイエックス シーアイシー）

●最大110dBの重度難聴まで対応する、スーパーパワーを含む充電式耳かけ型補聴器3タイプ

Motion Charge&Go IX（モーション チャージアンドゴー アイエックス）

新製品は2026年2月4日(水)より全国のシグニア補聴器取扱店にて注文受付を開始し、2月13日(金)に販売を開始します。人気モデルのお求めやすい価格帯を追加することで、より多くの方がライフスタイルやご予算に合わせて選択できる環境を実現します。

■新製品の特徴

1. 充電式の小型オーダーメイド補聴器Insio Charge&Go IX CIC

Insio Charge&Go IX CICは2025年11月発売以来、非常に多くのお客様から支持を集めています。充電式でありながら、目立ちにくい耳あな型という利便性と装用感が高く評価されています。

また、Insio Charge&Go IX CICの世界唯一のワンマイク指向性機能2.0を搭載し、性能も高く評価されています。一般的な1つのマイクを搭載した小型補聴器は、前方の聞きたい音を強調し、それ以外の雑音を抑える処理が難しいです。シグニアなら、1つのマイクでも、両耳の補聴器が高速通信し合うことで、正面で会話している人の方向に集中して聞くことができます。騒がしい環境でも雑音を抑えて正面の音声をよりクリアに、「小型」と「静か」の両方を実現しました。

【主な機能】

●小さいのにパワフル、高度難聴まで対応可能

耳の中に収まる小型の耳あな型（CIC）補聴器で、外から見えにくいデザイン。

●取り扱い簡単な充電式

一回の充電で、最大34時間使用可能※2。

スタイリッシュな充電ケース付き。

ケースの蓄電機能で両耳3回フル充電できるので、電池切れの心配なし。

Qi規格対応、充電パッドに置くだけでケースごと充電可能。

●あなたの耳にあわせて丁寧に製作、オーダーメイドだから抜群のフィット感

個々の耳型に合わせて精密に製作されるため、より耳にフィット。

●スマートフォン連携・アプリ操作

無料アプリ「Signia app」で音量調整やプログラム切り替えを手元でスマートに操作可能。

2．幅広い聴力に対応する充電式耳かけ型補聴器Motion Charge&Go IX

Motion Charge&Go IXは、パワフルな聞こえと扱いやすさを両立した耳かけ型補聴器です。シグニアの最先端音声技術「ロックオン」機能をフル搭載し、騒がしい場所やグループ会話でも、声に集中して相手全員の「会話」を自動で捕捉し、より聞き取りやすくします。軽度難聴から重度難聴まで対応可能な3つのタイプが選べます。

【主な機能】

●あらゆる聴覚ニーズを考慮し、幅広い聴力に対応

軽度難聴から重度難聴まで対応可能な3つのタイプ、M、P（パワー）、SP（スーパーパワー）をご用意。110㏈の重度難聴まで対応可能なスーパーパワーも含まれます。

●取り扱い簡単な充電式

電池交換の手間がなく、どなたにも使いやすい充電式です。スーパーパワータイプは1回の充電で最長70時間※2使用可能、充電式スーパーパワー補聴器の中で最長の電池寿命を実現※3。

●Bluetooth搭載

様々な対応デバイスと快適な接続を実現、テレビやスマートフォンの通話も補聴器から直接聞くことができます※4。

●補聴器の状態がひと目でわかるLEDライト付き

補聴器本体のLEDは、電源のON/OFFを視覚的に確認可能。補聴器から流れる通知音がわかりにくい場面でも、LEDが光ってお知らせしますので、本人も周りも認識しやすくて便利。

■販売価格※5

今回発売するクラスの価格は下記赤枠に記載しています。Insio Charge&Go IX CICとMotion Charge&Go IXは2クラス（ベーシック）、1クラス（バリュー）が追加され、全5クラスの展開となります。

■注釈

※1 2025年6月、ＷＳオーディオロジーグループ調べ

※2 電池寿命は使用状況によって変わります

※3 2025年8月、ＷＳオーディオロジーグループ調べ

※4 TV視聴は別途TV Soundが必要。スマートフォンとの接続は中継器が必要な場合があります

※5 掲載価格は希望小売価格です。充電式は補聴器本体(非課税）、充電器1台\44,000（課税・税込）を一式にした価格です。両耳の場合、充電器は1台です

■ＷＳAudiologyについて

ＷＳAudiology（ＷＳＡ）は、140年以上にわたり革新的な技術を先駆的に開発し、難聴に悩む何百万人もの方々が再び「聞こえ」を取り戻し、会話を楽しみ、社会に積極的に参加できるよう支援してきた、世界有数の聴覚ケアグループです。ＷＳＡは、WIDEXおよびSigniaという革新的なブランドを中心に、130以上の市場で事業を展開し、聴覚ケア専門家および消費者向けビジネスのグローバルネットワークを通じて、12,500人以上の従業員が世界中で活躍しています。

■シグニア補聴器について

補聴器技術のイノベーター、シグニア補聴器は、騒がしい環境でのグループ会話をより明瞭にする音声技術において業界をリードする補聴器ブランドです。画期的なイノベーションと消費者視点に立ったデザインを通じて、聴覚ヘルスケア市場を形作り、すべての人々が会話に参加できるよう支援することを使命としています。シグニア補聴器は、シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。革新的な技術の積み重ねがシグニア補聴器の信頼の証であり、確かな品質と共に、お客様に寄り添う誠実なブランドであり続けます。詳細は公式サイトをご覧ください：

●シグニア補聴器のブランドページ(https://www.signia.net/ja-jp/)

●シグニア補聴器Signia IXシリーズラインナップ(https://www.signia.net/ja-jp/hearing-aids/integrated-xperience/)

●オンライン聞こえのチェックツール(https://www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/hearing-check/)

●シグニア補聴器取扱販売店を検索(https://www.signia.net/ja-jp/store-locator/)

■シグニア補聴器 ソーシャルメディア、メールマガジン登録