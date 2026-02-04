山田進太郎D&I財団、SXSW EDU 2026にてパネルセッションを実施

公益財団法人 山田進太郎D&I財団

公益財団法人山田進太郎D&I財団（以下 当財団）は、2026年3月9日(月)から11日(水)（米国中部時間、CT）に米国テキサス州・オースティンで開催される「SXSW EDU 2026」にて、パネルディスカッション「How to Address Social Issues Like a Startup: Girls in STEM」を実施します。本セッションは、当財団が企画し、SXSW EDUの公式プログラムとして採択されたものです。

イベントリンク：https://schedule.sxswedu.com/events/PP1161984

本ディスカッションでは、「なぜ多くの社会課題は“良い活動”で終わり、社会的なインパクトにつながらないのか」という問いを起点に議論します。そのうえで、中高生女子のSTEM分野への進学を後押しする取り組みを具体例に、国や分野を越えて共通する構造的な課題と、事業設計のあり方を掘り下げます。

当財団は、2035年までに日本の大学におけるSTEM(理系)分野の女性比率を28％へ引き上げることを目標に掲げています 。この目標を着実に達成するため、当財団では不確実性の高い社会課題に対し、スタートアップの手法を取り入れ、仮説検証と改善をスピーディーに繰り返し、大きな規模に拡大するアプローチを実践しています。単発の啓発活動にとどまらず、１.成果にコミットすること、２.エビデンスとデータに基づいて改善を重ねること、３.拡張性のある仕組みとして構築すること、の3つを原則として事業を推進しています。

この事業設計の考え方を具体的に形にした取り組みとして、2024年に立ち上げたのが、中高生女子が企業や大学の現場を訪れ、STEM領域の仕事や学びに触れるツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」です。ディスカッションでは、この具体的な事例を起点に、STEM領域におけるジェンダーギャップの課題を、産業界やアカデミアの視点も交えながら整理します。そのうえで、社会的なインパクトにつなげるための設計と実装のプロセスを共有します。

SXSW EDUでの発信を通じて、日本発の取り組みを世界に発信するとともに、国内における企業や自治体による女子STEM支援の動きを後押しすることを目指します。

■イベント概要

タイトル：How to Address Social Issues Like a Startup: Girls in STEM

日時：2026年3月9日(月) 11:00-12:00（米国中部時間、CT）

会場：SXSW EDU 2026（米国・テキサス州オースティン）

Austin Marriott Downtown - Waller Ballroom C(https://www.marriott.com/en-us/hotels/ausmd-austin-marriott-downtown/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0)

形式：パネルディスカッション

イベント主催：SXSW EDU

セッション企画：公益財団法人山田進太郎D&I財団

※本セッションは、SXSW EDUが主催する公式プログラムの一つとして、当財団が企画したものです。

■登壇者

パネラー：

リカ・ナカザワ 氏（Rika Nakazawa）

NTT Chief Commercial Innovation

アンジェリキ・リゴス 氏（Angeliki Rigos）

Epistimi, Inc President

Massachusetts Institute of Technology LEAPS Program 共同創設者

大洲 早生李（Saori Osu）

公益財団法人 山田進太郎D&I財団 Head of Communications

モデレーター：

マイク・ゲルマン 氏（Mike Gellman）

キャリアコーチ／NPOメンター

Solar Turbines 組織開発コンサルタント

High Five Career Coaching 創設者

■SXSW EDUについて

SXSW EDU(R) Conference & Festival は、教育という視点から世界が直面する最も重要な社会課題を映し出すイベントです。

今年は、学習者、教育の実践者、起業家、そして未来像を描くリーダーが一堂に会し、

革新的なストーリーを共有し、複雑な課題に向き合い、新たな道筋をともに描きます。多様な背景を持ちながらも未来への共通ビジョンで結ばれたコミュニティとして、SXSW EDUは、個人としてもプロフェッショナルとしても、自身の原点を見つめ直す場です。教育と学びの本質を再確認すると同時に、創造性や教育への情熱を表現する機会でもあります。

2026年3月9日～12日、ぜひSXSW EDUにご参加ください。

詳細は sxswedu.com(http://sxswedu.com) をご覧ください。

プレス窓口：

Brett Cannon

Alex McClure

press@sxswedu.com

One Strategy Group

Liz Stein

liz.stein@onestrat.com

■「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、当財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/gms

■「Girls Meet STEM」への参画について

「Girls Meet STEM」では、新たにご参画いただける企業・大学・高専を募集しています。

ご関心をお持ちの方は、以下までお問い合わせください。

参画に関するお問い合わせ（企業・大学・高専共通）：

https://share.hsforms.com/2mZnzIiyZQZWKpO8pp5Txlwr8gla

■公益財団法人山田進太郎D&I財団について

D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を通じて、誰もが能力を発揮できる社会を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎によって設立された公益財団法人です。

特にSTEM（理系）のジェンダーギャップに注目し、中高生女子のSTEM分野への進学やキャリア選択を支援する事業を展開しています。

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公益財団法人山田進太郎D&I財団公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/

【一般のお問い合わせ先】

公益財団法人山田進太郎D&I財団事務局

Eメール：info@shinfdn.org