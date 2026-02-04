ソニービズネットワークスの社内向けチャットボットサービス「Assist AI Chat Bot」が「Microsoft Teams」と連携開始

ソニービズネットワークス株式会社

ソニービズネットワークス株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供する法人向けICTソリューションブランド『NURO Biz（ニューロ・ビズ）』の社内向けチャットボットサービス「Assist AI Chat Bot」（アシスト エーアイ チャットボット）は、法人向けコミュニケーションツール「Microsoft Teams」との連携を開始いたしました。

本連携により、ユーザーが業務内でシームレスに「Assist AI Chat Bot」を利用することができ、組織内でのツール定着が期待できます。「Assist AI Chat Bot」は利用を通じてAIが学習して回答精度を継続的に向上させるため、利用頻度が上がることでより自社に合ったチャットボットとなり、問い合わせ対応業務の自動化・効率化に貢献します。

サービスサイト：https://biz.nuro.jp/service/assistaichatbot/feature/

■ 本連携の背景

「Assist AI Chat Bot」は、バックオフィスに寄せられる従業員からの社内問い合せに対して、窓口担当者に代わってAIが対話形式で解決をサポートするサービスです。問い合わせ対応工数を削減するとともに、ナレッジマネジメント（ナレッジ構築・蓄積）を支援し、継続的な組織運営をサポートします。

今回、さらなる利便性向上による組織内でのツール利用定着を目的に、コミュニケーションツールとして多くの企業で導入されている「Microsoft Teams」上で「Assist AI Chat Bot」を利用できるよう連携を開始いたしました。

「Microsoft Teams」のアプリに追加した「Assist AI Chat Bot」のチャット画面から問い合わせ内容をメッセージ送信すると、AIが一次対応します。AIによる一次対応で解決できなかった場合は、「Microsoft Teams」上で担当者に直接質問をエスカレーションすることもできます。

今後も、さらなる利便性向上を目的に、外部サービスとの連携強化を図ってまいります。

■ 本連携によるメリット

シームレスな利用が可能

日常的に「Microsoft Teams」を使用している企業であれば、「Assist AI Chat Bot」に個別にログインすることなく業務の中でシームレスに問い合わせをすることができます。

スマートフォンやタブレットでも利用可能

「Microsoft Teams」をインストールしているスマートフォンやタブレットで「Assist AI Chat Bot」の利用が可能。時間や場所を問わず、必要な時にスムーズに質問ができます。

ツール定着でAIの回答精度が継続的に向上、より自社に合ったチャットボットに

「Assist AI Chat Bot」がシームレスに利用できるため、組織内でツールが定着。ツール利用を通じてAIが継続的に学習するため、利用頻度が増えることで回答精度が上がり、より自社に合った社内向けチャットボットになります。

■ その他アップデート

参照したドキュメントの確認機能

AIによるハルシネーション対策として、回答時に参照したドキュメントや登録FAQをユーザーが簡単に確認できるようになりました。

参照元が登録FAQの場合は、カーソルを合わせると登録済みのQ＆Aがグレー枠内に表示されます。ドキュメントを参照している場合は、ドキュメントタイトルをクリックするとポップアップウィンドウが開き、参照ページが黄色でハイライトされます

■ 法人向けICTソリューション『NURO Biz』について

2013年よりサービス提供を開始した「NURO（ニューロ）」の法人向けICTソリューションブランド。高品質・ハイスペックと驚きのローコストをかつてないレベルで両立するコストパフォーマンスと、ビジネスに必要なインフラ・アプリケーション・AIソリューションをワンストップで提供しています。

https://biz.nuro.jp/

■ 『NURO Biz Assist』について

2025年3月に『NURO Biz』内に新たに誕生したサービスカテゴリ。中小企業の情報システム部門における業務最適化を支援する、アウトソーシングとクラウドのサービスを提供します。

＜サービスラインアップ＞

・ Assist PC LCM： https://biz.nuro.jp/service/pckitting/feature/

・ Assist SaaS Manager： https://biz.nuro.jp/service/assistsaasmanager/feature/

・ Assist AI Chat Bot： https://biz.nuro.jp/service/assistaichatbot/feature/

■ 会社概要

ソニービズネットワークス株式会社は、ソニーのグループ会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社出資の下、法人向けICTソリューション『NURO Biz』を提供する会社として発足。2019年7月よりソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の法人向けクラウド・ネットワークサービス事業を統合し、ネットワークからクラウドまで幅広い領域で事業を強化することで、より付加価値の高いサービスをお客様に提供しています。

https://sonybn.co.jp/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※Microsoft Teamsは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。