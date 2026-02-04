【市場動向調査】studio15が「TikTok Shop日本市場白書2025」を発表。日本市場は2026年に約1,280億円へ成長の予測

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、日本国内における「TikTok Shop」の2025年の市場動向を網羅的に分析した「TikTok Shop日本市場白書2025」を公開いたしました。

■「TikTok Shop日本市場白書2025」の主なトピックス

資料のダウンロードはこちら :https://studio15.co.jp/column/tiktok-shop-japan-market-white-paper-2025?utm_source=press&utm_medium=news&utm_campaign=20260202newsstudio15が「TikTok Shop 日本市場白書2025」を発表1.市場規模予測：2026年には約1,280億円規模へ成長「TikTok Shop 日本市場白書2025」より抜粋

日本でのサービス開始から初年度の6ヶ月で総売上150億円を突破したTikTok Shopは、月平均1.5倍のペースで成長を続けています。この推移に基づき、2026年末には年間流通額が約1,283億円に達すると予測されます。

2.ユーザー属性：35歳~54歳の女性（主婦層）が市場を牽引「TikTok Shop 日本市場白書2025」より抜粋

TikTok全体のメインユーザー層と比較し、Shop利用者においては35歳~54歳の女性比率が高いことが判明しました。特に日中のLive配信を通じた購買行動が活発であり、生活に密着した商品が選ばれる傾向にあります。

3.主要カテゴリ：アパレル・美容・食品の3部門で売上の6割以上を占める「TikTok Shop 日本市場白書2025」より抜粋

カテゴリ別シェアでは、3ヶ月で順位の入れ替わりが発生しました。アパレルが30.3%と最大。次いで美容家電・コスメ（19.8%）、家電・ガジェット（23.7%）と続き、これら上位3カテゴリで市場全体の6割を超えています。

一方で、食品・飲料カテゴリがじわじわと伸びてきているのも特徴的です。

4.参画状況：国内ショップ数5万店超、登録クリエイター20万人超を突破「TikTok Shop 日本市場白書2025」より抜粋

セラー（販売者）数、TikTok Shopに関わるクリエイター数ともに右肩上がりで推移しており、ソーシャルコマースが新たな販売チャネルとして定着しつつあります。

そのほか、カテゴリ別の推移やカテゴリごとの購買導線割合など独自のデータや予測を資料では無料で公開しています。

資料のダウンロードはこちら :https://studio15.co.jp/column/tiktok-shop-japan-market-white-paper-2025?utm_source=press&utm_medium=news&utm_campaign=20260202news

調査概要

調査対象者：TikTok Shopアカウント

調査エリア：日本

調査データ：第三者ツールのデータにstudio15の支援実績やTikTok Japanからの情報を加味して算出

調査期間：2025年7月1日 ～ 2025年12月31日

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計5億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種に認定されています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド、日流ウェブ

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida