広尾学園中学校/広尾学園小石川中学校にエフェクチュエーションプログラム「Effecti Action」を提供

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、広尾学園中学校および広尾学園小石川中学校に向けて、次世代の人材育成を目的としたエフェクチュエーション※1プログラム「Effecti Action」を提供しました。

※1 成功を収めてきた起業家に見られる、従来とは異なる思考プロセスや行動のパターンを体系化した意思決定理論

〇キャリア・アントレプレナーシップ教育プログラムについてはこちら：https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/s-bpo/service/entrepreneurship/(https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/s-bpo/service/entrepreneurship/?utm_medium=prtimes260204)

<プログラム説明を聞く生徒たちの様子><グループワークの様子>■学園の課題と導入背景

「総合的な探求の時間」※2やキャリア教育の強化など、教育現場には「自ら考え行動する力」を育む授業づくりが求められています。

広尾学園中学校/広尾学園小石川中学校では、キャリア教育の中で提供されるプログラムや学校外の大人との出会いが、生徒たちの学びと成長を育む大切な要素と位置付けており、リアルな社会との接続を学校の外から取り入れていきたいと考えていました。

そこで、パーソルビジネスプロセスデザインが独自開発した、エフェクチュエーション思考※3に関する教育プログラム「Effecti Action」の導入に至りました。

「Effecti Action」は、学校の中だけでは体験できない、新しい価値を創造する考え方を知り、実際に新しい価値創造を体験し、それをビジネスの最前線で活躍する社会人や経営者からフィードバックをうけるという内容です。プログラムを通して、専門家としての社会人や経営者とのやりとりを通じたリアルな社会との接続や、進路・キャリアへの関心を高める契機になることを評価いただき実施に至っています。

※2 高等学校の必修科目のひとつで、生徒の主体的な学びを育てる探求型の活動。

※3 エフェクチュエーション理論に基づき、「まずやってみる」「あるものから始める」といった実践的なアプローチで、子どもの挑戦力や主体性を育む思考法

■実施概要

今回のプログラムは「良い未来を創ろう その先の世界を変えよう」をテーマに、10月12日(日)と13日(月)の2日間にわたり実施されました。今年度は7月にもトライアル版を実施しており、10月と合わせて中学1年生から3年生までの生徒が計51名参加しました。今回は、ディスカッションを実施するなかで、傾聴力と発信力のバランスを身に付け、互いの強みを活かした協働の姿勢を育むために学年混成で3～4名のチームを編成。各チーム、ディスカッションを通じて、0から事業アイデアを考案し、顧客設定・価値提案・収益モデルの検討などを行いました。

最終日には、ビジネスの最前線で活躍する社会人として当社の役員や社員にむけてプレゼンテーションを実施。講評では「みなさんのプロジェクトが他のプロジェクトとは違う、どんなユニークさがあるのか、アピールしてほしい」や「オンラインの広告だけでなくチラシ配りなども視野に入れてみては？」など多角的な視点からのフィードバックが行われ、生徒たちは緊張しながらも自分たちのアイデアを堂々と発表しました。

■展望

パーソルビジネスプロセスデザインでは、教育現場へのキャリア・アントレプレナーシップ教育プログラムの提供を通じて次世代の人材育成の仕組み作りを進めてまいります。今後は、学校・地域・企業が連携したプログラム設計や、「実際にビジネスを通して社会課題解決を行った事例を活用したプログラム」の展開なども予定しております。

■参加者コメント- ビジネスのことがよくわかって、すごく楽しかったです !（中学１年生）- 今回のプログラムを受け、大まかではありますが、社会やビジネスの仕組みを理解でき、将来の職業のカードが増えた。（中学３年生）- 新しいことを学べた喜びと楽しさがあったようです。プログラムの中で、社会に貢献しつつ「収益化」も意識しなくてはいけない、ということを学び、グループで発表まで取り組んだことが楽しかったと話してくれました。（保護者）- プロの方からとても丁寧なご意見をいただき、理想だけでなく、実際に起こりうるトラブルまで考えられていた内容がよかったです。最後に見せていただいた具体的な判定基準も、考え抜かれていると感じました。（保護者）■当日の様子<ディスカッションの様子><当社社員からの質問や講評の様子>

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。