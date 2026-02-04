マルエツのフードドライブ活動　新たに２店舗でスタート活動店舗は１２８店舗に拡大

株式会社マルエツ

マルエツでは、「社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会」のご協力のもと、２月５日（木）から平間店および京町店にてフードドライブ活動を開始いたします。

２店舗での開始により、当社でのフードドライブ実施店舗は１２８店舗に拡大します。

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 オリジナルキャラクター：ななふく

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

（ホームページ）https://csw-kawasaki.or.jp/sos-kawasaki/ss-fs-kawasaki/

当社におけるフードドライブ活動は、ご家庭で使いきれない食品をお客さまから寄付していただき、社会福祉協議会やＮＰＯ法人などのフードバンク団体、自治体を通じて、支援を必要とされている施設や団体、子ども食堂、ご家庭などにお届けする取り組みです。

お客さまから「フードドライブ」活動へのご理解と、より一層のご支援を得られるよう、店内に当社オリジナルの食品寄付ボックスを常設しております。

これまでにお預かりした、累計２５９，４０１点（2026年1月時点）の食品は、連携先を通じて支援を必要とされている方々へお届けしました。

※マルエツのフードドライブ活動の詳細は、HPをご確認ください。

https://www.maruetsu.co.jp/sustainability/fooddrive/#shikumi

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。