大手メーカーのブランドマネージャーが集結するD2Cカンファレンスに、弊社UI/UXスペシャリスト菅原が登壇いたします
このたび、弊社UI/UXデザイングループ スペシャリストの菅原大介が、一般社団法人にっぽんD2C応援委員会（後援：福岡市・福岡県）主催のカンファレンス『Why!? Direct. 2026(https://why-direct.com/)』に、モデレーターとして登壇いたします。
詳細を見る :
https://why-direct.com/schedule/day2_1055/
本カンファレンスは、ブランドマネージャー約400名が参加する合宿型のカンファレンスです。
※本イベントのお申し込みはすでに締め切られております。
▼Why!? Direct. 2026 公式セッション4
顧客理解の最前線：定量と定性から行動の裏の心理を探る！

■開催概要
日時：2026/02/18-20(水-金)
主催：一般社団法人にっぽんD2C応援委員会（後援：福岡市・福岡県）
対象：ブランドマネージャー、セールス、マーケター（400名規模）
形式：オフライン開催（福岡アイランドシティフォーラム）
進行：合宿型カンファレンス
