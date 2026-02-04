大手メーカーのブランドマネージャーが集結するD2Cカンファレンスに、弊社UI/UXスペシャリスト菅原が登壇いたします

株式会社アイスリーデザイン

このたび、弊社UI/UXデザイングループ スペシャリストの菅原大介が、一般社団法人にっぽんD2C応援委員会（後援：福岡市・福岡県）主催のカンファレンス『Why!? Direct. 2026(https://why-direct.com/)』に、モデレーターとして登壇いたします。





https://why-direct.com/schedule/day2_1055/


本カンファレンスは、ブランドマネージャー約400名が参加する合宿型のカンファレンスです。


※本イベントのお申し込みはすでに締め切られております。



▼Why!? Direct. 2026 公式セッション4


顧客理解の最前線：定量と定性から行動の裏の心理を探る！


https://why-direct.com/schedule/day2_1055/(https://why-direct.com/schedule/day2_1055/)




■開催概要


日時：2026/02/18-20(水-金)


主催：一般社団法人にっぽんD2C応援委員会（後援：福岡市・福岡県）


対象：ブランドマネージャー、セールス、マーケター（400名規模）


形式：オフライン開催（福岡アイランドシティフォーラム）


進行：合宿型カンファレンス



アイスリーデザインについて

アイスリーデザインは、クラウドネイティブ、アジャイル開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。UX/UIデザイン、モダナイゼーション、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。


■会社概要

会社名　：株式会社アイスリーデザイン


事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業


所在地　：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階


代表者　：代表取締役　芝 陽一郎


設立　　：2006年7月26日


URL　　：https://www.i3design.jp




最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。


公式アカウント：https://x.com/i3design_jp




