【製造＆卸業界のDXを加速】受注業務の「職人芸」をAIが継承。自律学習機能を搭載した「Knowfa 受注AIエージェント V1」を3月にリリース

ユーザックシステム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：小ノ島尚博、以下 当社）は、受注業務における人の判断プロセスを再現するAIエージェントサービス「Knowfa（ノウファ） 受注AIエージェント」のV1（正式版）を、2026年3月にリリースすることをお知らせいたします。

■ 背景：数十年解決できなかった「人の判断」を要する入力業務

製造業や食品業界において、FAXやメールで届く注文書は、企業ごとに表記の揺れが大きく、これまではベテラン担当者の「勘と経験」に頼った入力業務が一般的でした 。しかし、労働人口の減少や雇用の流動化が進む中、特定の人材に依存する「業務の属人化」は、企業の継続性を揺るがす大きな課題となっています 。

当社は2025年6月末に本サービスのβ版をリリースし、多くの企業様から反響をいただきました 。現場の声を反映し、ブラッシュアップを重ねた結果、この度、単なるデータ化を超えた「自律するAI」としてV1をリリースいたします 。

■「Knowfa 受注AIエージェント」の概要：人の「目」と「頭」を再現

『Knowfa 受注AIエージェント』は、まさに熟練の業務担当者のように、蓄積されたノウハウに基づいて高精度な業務判断を行います 。

- 人の「目」に相当：注文書の情報を正確に認識し、解析します 。- 人の「頭脳」に相当：登録された業務ルール（ノウハウ）を元に、複雑な業務判断を思考します 。- 人の「手」に相当：判断結果を、基幹システム（販売管理やERP）と連携可能な定型データフォーマットへ自動出力します 。

これにより、人でしかできなかった判断プロセスをAIが再現し、業務の平準化と体制の変革を実現します 。

■ V1の目玉機能：AIが自ら学び、精度を高める「自律的改善」

β版からV1への最大の進化ポイントは、AIが「自律的に精度の向上を行う」点にあります 。

- β版の課題：トライ＆エラーを繰り返し、人間がノウハウを教え込む必要がありました 。- V1の進化：最低限のノウハウを提示するだけで、AIが人のように自律的に検証を行い、判断ロジックを改善します 。

この機能実装により、導入から本稼働までのスピードが大幅に向上し、ご担当者様の工数削減をさらに加速させます 。なお、この自律的範囲は今後のアップデートにより順次拡張していく予定です 。

■ 今後について

当社は今後も、特定の業務に特化した「業務特化型AIエージェント」の提供を通じ、企業の生産性向上と売上貢献、そして時代に即した業務体制への変革を支援してまいります 。

ユーザックシステム株式会社について

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

代表者：小ノ島 尚博

所在地：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

https://www.usknet.com/

Knowfa 受注AIエージェント https://knowfa.jp/