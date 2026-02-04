チーム”BUZZ麻雀”、テレビ朝日主催「IKUSA団体戦」完全優勝！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）が運営・プロデュースする”チームBUZZ麻雀”は、テレビ朝日主催の麻雀大会「IKUSA団体戦」において、見事優勝を果たしました。

またBUZZ麻雀は全国84店鋪以上展開するレンタルスタジオ『BUZZ』から新たに1月28日、赤坂に完全個室防音セット雀荘として椿彩奈プロデュースでオープンしたばかり。ゲーミングチェアで有名なAKRacingの雀荘用チェアの世界最速先行体験も大好評となっています。

❏ 60チーム180名が激突する大規模団体戦、「IKUSA団体戦」

本大会は、麻雀プロを中心に様々な企業や有志が1チーム3名で参戦し、合計60チーム180名が3リーグに分かれて戦う大規模大会です。

❏ 予選から圧倒的な強さで1位通過

決勝に駒を進めたBUZZ麻雀チームは、予選から絶好調でした。

- 椿彩奈の怒涛の7連勝- 岩崎啓悟が配信卓で役満・大三元を炸裂

この圧倒的なパフォーマンスで予選1位通過を果たし、大きな話題となりました。

❏ 準決勝・決勝も制し、完全勝利

準決勝ではエースの真田槐が最後にトップを決め、ここでも1位通過。

決勝に残ったのは、1位から順に"BUZZ麻雀"、"TEAM JASTY"、"チーム麻雀 力"、"チーム朱雀リーグ"の4チーム。

BUZZ麻雀はエース真田が他大会で不在の中、勢いそのままに決勝でも快進撃を続けました。

決勝戦績：- 1戦目：椿彩奈 1位- 2戦目：岩崎啓悟 2位- 最終戦：岩崎啓悟 2位できっちり優勝

予選・準決勝・決勝のすべてで1位という、完全勝利での優勝となりました。

❏ 優勝選手から一言

椿彩奈(つばき あやな) ”暁のブリュンヒルデ”BUZZ e-sportsのアンバサダーも務めている椿

プロになって4年、タイトル2つ目を取ることができてとても嬉しいです。獲ったタイトルは両方私が目指しているMリーグと同じルールのタイトルで、純粋に嬉しいです。

チーム戦が決まった時は、心の底から強いと思っている日本プロ麻雀協会の先輩二人と私、正直私は足手纏いすぎてほぼ登板しない方がいいのではないかと思っていました。でもまさかの予選で7連勝し、特別賞をいただき、その後も先輩方から経験しておいでと、登板を増やしていただきました。改めてチームメイトの先輩方に感謝ですし、運営の皆様、スポンサーの皆様にも感謝、そして何よりチームを出すことを快く承諾してくれたBUZZの皆様にも感謝を伝えたいです。改めてありがとうございました。

そして私は、自団体の最高峰タイトル雀王、女流雀王、今いるB2昇級を目指しながらMリーガーになれるように日々勉強をたくさん、たくさんしていきながら、BUZZ雀荘ももっともっと大きくして、日本100店舗目指してたいと思っております。応援してくださった皆様もありがとうございました。

椿彩奈 X :https://x.com/ayanatsubaki

真田槐(さなだ えんじゅ) ”戒驕戒操”先日BS10の大会でも準優勝したばかりの真田

この度は全60チーム参加と厳しいレギュレーションを見事優勝という最高の結果で締めくくることが出来て嬉しいです。本当にチーム戦に相応しく各々がチームメイトと共に勝とうと奮闘した結果だと思います。椿さん、岩崎君、本当に感謝してます！

個人の展望として、今後は自団体の最高タイトルである雀王戴冠を目指して奮闘したいと思います。今後とも応援宜しくお願いします！

真田槐 X :https://x.com/lefty_0521

岩崎啓悟(いわさき けいご) ”シンワキ”プロ7年目ながらすでに大きなタイトルを二つ獲っている岩崎

まず優勝できてとても嬉しく思います！予選の椿さんの7連トップ。準決勝最終戦の真田さんのトップ。

どのステージでもみなさんが活躍したおかげで優勝できたのがまさにチーム戦と感じました！

今後の目標は近しいところだと麻雀オールスターBS10チャンピオンシップ、雀王戦 A2リーグで活躍できるように頑張ります💪またIKUSA本戦準決勝でチームメイトと戦えるのも楽しみに待ちたいと思います！

❏ BUZZ麻雀 1月28日オープン！

BUZZ麻雀は、赤坂駅から徒歩3分、溜池山王駅10番出口から徒歩5分、赤坂見附駅 11番(エレベーター)出口から徒歩6分。好立地に誕生する「完全個室×アモスレックスIII × 高品質空間」 の新しいセット雀荘。全国８４店舗以上レンタルスタジオを展開しているBUZZが麻雀業界に参入。

椿彩奈プロデュースで、防音・清潔感・デザインにこだわった完全個室。

VIPルーム〈国士無双〉が象徴的なハイクラス空間 オープンキャンペーンも予定しておりますので、ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。

環境で差がつく、完全個室セット雀荘BUZZ麻雀は、個室 × 防音 × 快適性に徹底的にこだわった、新しい時代のセット雀荘です。椅子、空間、音、清潔感。

すべてに妥協せず、すべての麻雀好きのための環境を提供します。

HP、予約はこちらから :https://buzz-st.com/mahjong

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/