AI-OCRサービス「LINE WORKS PaperOn」及び「LINE WORKS OCR」の累計処理枚数が15億枚を突破

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、「LINE WORKS PaperOn」及び「LINE WORKS OCR」の2025年の1年間における処理枚数が2.7億枚(※1)を突破し、2021年のサービス提供開始以降の累計処理枚数が15億枚(※1)以上に達したことをお知らせいたします。

「LINE WORKS PaperOn」及び「LINE WORKS OCR」は、世界最高水準の認識精度(※2)で請求書・領収書・注文書・申請書などの書類を読み取り、業務で扱えるデータへ変換するAI-OCRサービスです。

「LINE WORKS PaperOn」は、紙書類やFAX受信書類に加え、PDF・スマートフォン撮影画像や手書きのメモを含む多様な入力形態に対応し、あらゆる文字情報を迅速にデータ化します。

また、「LINE WORKS OCR」は、開発基盤を有する企業向けに、「LINE WORKS PaperOn」のAI-OCRエンジンをAPIとして提供することで、自社サービスや他社サービスへの柔軟な組み込みを可能にするサービスです。

両サービスともに、データ化した情報は、会計・販売管理システムや、基幹システム等へアップロードし、後続の業務処理を行うことが可能です。

*1）本実績は、「LINE WORKS PaperOn」および「LINE WORKS OCR」の累計処理実績（紙換算）を合算したものです

*2）ICDAR, ECCV での 2022 年 9 月 28 日時点の実績

ペーパーレスやデジタル化の取り組みが進む一方、取引や調達、入出荷、請求に伴う書類が多岐にわたる製造・小売・卸売の現場では、依然として紙書類が多く利用されています。

紙が業務に残ることで、入力・転記・照合の負荷や、部門・拠点間の運用のばらつきといった課題が生じやすくなります。こうした状況は、人手不足が進む中、現場およびバックオフィス双方にとって大きな負担になるとともに、データ活用を困難とし、DXを推進する上での障壁となっています。

LINE WORKSでは、このような課題の解消を目指し、AI-OCRサービスを開発・提供してまいりました。提供開始以降、高い認識精度や、優れた操作性が評価され、製造・小売・卸売の現場をはじめとする幅広い現場で紙起点の業務による人的負荷を低減に寄与しています。

＜参考＞業種別活用シーンと導入効果

製造業

- 購買・検収・請求など周辺業務の入力・照合負荷を低減- 品質関連書類をデータ化し、確認・集計業務を効率化- 拠点ごとの運用差を吸収し、業務の標準化を促進

小売業

- 納品・請求関連の入力作業を削減し、処理スピードを向上- 店舗申請・契約情報を整理し、確認・回付を効率化- 店舗ごとの運用ばらつきを抑え、業務品質を安定化

卸売業

- 受発注・納品・請求における入力・転記・照合を削減- 問合せ対応や手戻りを抑え、日々の処理負荷を軽減- 請求・支払周りの確認業務を効率化し、業務の正確性を向上

LINE WORKSは今後も、「LINE WORKS PaperOn」の継続的なアップデートと機能拡充を進め、さまざまな現場における業務効率化と生産性向上に貢献してまいります。

＊本件に関して、株式会社ホンダモビリティ九州 経営企画部 原 麻子様 / 西薗 朋洋様よりコメントをいただいております。

「自動車業界においてもデジタル化が進んでいるものの、自社・取引先ともに依然として紙媒体の帳票が多く、目視による確認や手入力でのデータ化業務に多大な時間を費やしています。 LINE WORKSのAI-OCR製品は、こうしたアナログなプロセスを自動化し、人の手よりも迅速かつ正確な処理を自社内で完結させることができます。」

「LINE WORKS PaperOn」とは

書類・画像の読み取りから、修正・データ変換・システム連携・保管までをひとつのツールで対応可能な文書処理業務サービスです。

スマホや複合機から画像やPDFを送るだけで即データ化され、現場でもオフィスでも、簡単に使用できます。現場の紙をそのままに、業務効率向上に貢献します。

製品ページURL： https://line-works.com/paperon/

「LINE WORKS OCR」とは

書類・画像に記載された文字等の情報をテキストデータへ変換するAPIサービスです。スキャンしたPDFや画像、スマートフォンで撮影した画像を読み取るだけで、フォーマットが決まっている帳票やあらゆるスタイルの文字を素早くテキスト化し、入力作業を大幅に軽減します。

読み取り項目を設定可能な「定型」、特定の様式に特化し事前学習済みの「特化型」、フォーマットが決まっていない書類をテキストデータ化する「非定型」、の3つのサービスタイプから、用途に合った最適なAI-OCRをご利用いただけます。

製品ページURL：https://line-works.com/ai-product/ocr/special/

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。