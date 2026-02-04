オダウエダ・植田と激似アイドルに遭遇！？衝撃の姿にくっきー！が大困惑「顔可愛いけど…」　「男でこれはスゴい」お見送り芸人しんいちの渾身モノマネにくっきー！、ザコシらが爆笑＆大絶賛｜『MAD5』最終回

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』の最終回となる#5を2026年2月2日（月）夜11時より放送いたしました。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んできました。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から誕生した本プロジェクトも、本放送でついに最終回を迎えました。

2月2日（月）放送の#5では、これまでの放送のラストで必ず姿を現してきた、“撮れ高の妖精”ことオダウエダ・植田紫帆を捕獲すべく、“撮れ高の妖精捕獲作戦”を決行。捜索では、くっきー！が前回#4で仕込んでいたGPS付きぬいぐるみと、“妖精レーダー”が投入されます。「最新のNASAのやつ」「MADE IN CAMBODIA IN NASA」と語るくっきー！に不信感が漂う中、レーダーの反応を追って妖精の捜索に出発しました。

妖精の痕跡を探す道中では、くっきー！が妖精の気持ちを“念写”すると言い出し、悶絶の末に出力されたのは、荒唐無稽な言葉たち。メンバーからは「文字が出るんですね」「ダイレクトやな」「念写じゃなくて印刷」とツッコミが殺到します。さらに、路上の布団や干されたスクール水着、ビキニなど“妖精の寝床”らしき場所を発見したり、川北がスマホで熱感知を試みたり、池田が「ルフィの形跡」と断定する看板を見つけたりと、情報量過多なボケが連発。くっきー！はこの一連を「ボケのオムニバス」「映画で言ったら『バカヤロー！』」と例える場面もありました。

レーダーの反応を追い、街でショッピング中の“妖精らしき後ろ姿”を発見した『MAD5』は、勢いそのまま捕獲に成功。しかし、確保した人物は“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田ではなく、アイドルグループ・びっくえんじぇるのメンバー、大橋ミチ子という全くの別人。あまりに衝撃的な誤認捕獲と大橋のビジュアルに、メンバーは「顔可愛いけど…」「ほんとに誰ですか？」と大困惑し、現場は一時騒然となりました。

その後、再びレーダーが反応したのはABEMAの収録スタジオ。モニターには、生放送中の番組に出演する“撮れ高の妖精”の姿が映し出されます。ケムリが「最悪のたけし軍団みたい」とツッコむ中、『MAD5』の5人は生放送中のスタジオに乱入。同じく生放送出演中だったお見送り芸人しんいち、チャンス大城、橋本梨菜らが驚く中、妖精を力ずくで捕獲しますが、生放送でMCを務めていたお見送り芸人しんいちまで一緒に連行されてしまい、「俺関係ない！MCっすよ！」と必死に抵抗する異常事態に。さらにチャンス大城が自ら後を追って現れ、「なんで自分から来るんですか」「お前呼んでないねん！」とツッコまれるカオスな展開となりました。

無事スタジオから連れ出したものの、“撮れ高の妖精”から「撮れ、撮れ、撮れ…」と、「撮れ高OK」の言葉がなかなか出ず、番組は撮れ高不足の危機に。すると、お見送り芸人しんいちが“撮れ高”のため一肌脱ぎ、鬼束ちひろ『月光』の渾身モノマネを披露。予想をはるかに超えた完成度の高さに、『MAD5』メンバーは「男でこれはスゴい」「めっちゃ似てるやん」と爆笑＆大絶賛しました。しかし、さらなる撮れ高を求める妖精と『MAD5』の執拗な無茶振りに、お見送り芸人しんいちは発狂寸前の事態に...？果たして、『MAD5』は無事“撮れ高の妖精”を捕獲できたのか！？シリーズの集大成となった『MAD5』#5は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

なお、「ABEMAプレミアム」では、謎の包まれる“撮れ高の妖精”の生態調査を行った『MAD5』#5完全版を限定配信中です。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

植田紫帆（オダウエダ）

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

