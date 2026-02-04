1000人以上の男性と出会った婚活マニアの生々しすぎるコミックエッセイ！ 『婚活迷宮をさまよっていたら、真実の愛にたどりつけました』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『婚活迷宮をさまよっていたら、真実の愛にたどりつけました』（著者：夢川 まりな）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『婚活迷宮をさまよっていたら、真実の愛にたどりつけました』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604594

著者：夢川 まりな

小売希望価格：電子書籍版 1,400円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六／モノクロ／本文162ページ

ISBN：978-4-295-60459-4

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

婚活は、想像以上に過酷でした。

音信不通、詐欺まがいの出会い、婚約破棄――。

それでも著者は、立ち止まりながらも婚活を続け、気づけば1000人以上の男性と向き合っていました。

本書は、そんな“婚活迷宮”をさまよい尽くした著者が、実体験をもとに描いたコミックエッセイです。

びっくりするような出会いの数々、心が折れそうになった夜、そして少しずつ育っていった自己理解。

婚活を通して見えてきたのは、「結婚」だけでなく、「自分を大切にすること」の意味でした。

努力すれば必ず報われるわけではない。

それでも、やりきった先にしか見えない景色がある。

本書は、婚活中の人はもちろん、これから一歩を踏み出そうとしている人、過去の傷を抱えたまま前に進めずにいる人にも寄り添います。

迷い、傷つき、それでも歩き続けた先で出会った“真実の愛”。

これは、婚活のリアルと希望を描いた、ひとりの女性の記録です。

※本書はKindle書籍『1000人と会った、婚活マニア: 結婚活動の「グロテスク」な現実と「希望」の嵐がわかる！』（著：夢川まりな）を大幅に改訂し、編集・加筆修正したものです。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

まえがき

序章 私が“婚活マニア”になったわけ

私が婚活で苦戦したわけ

結婚相談所に入会

第1章 婚活で出会ったビックリするような人たち

1.超絶マザコン公務員

2.ドケチ医者

3.フルオープンタイプの自称キモオタ

4.犯罪歴あり、いろいろ盛りだくさんの詐欺師

5.ウィスパーボイスの帰国子女

6.横柄な態度の婚活男性

7.拉致男

8.夢ある？

9.ヤリモク

10.突然の音信不通、裏切り、婚約不履行

第2章 年下イケメンと3人の仮交際相手

年下イケメン・しおりくんとの出会い

激務な泉さん

とにかく積極的な原野さん

アクティブすぎる岸田さん

第3章 そして出会った結婚相手

クリエイター交流会で夫（明地雫）と出会った

友人から恋人へ

突然の告白と真実の愛

決意とプロポーズ

結婚への決断と現在の幸せ

第4章 婚活を成功に導くための心構え

準備編

活動編

自己管理・メンタル編

あとがき

＜＜著者紹介＞＞

夢川 まりな

漫画家

東京都出身。

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。

玩具、ゲーム、ITメーカーにてグラフィックデザイナーとして多数のデザインを世に届け、絵の講師をし、漫画家へ。

にいがたマンガ大賞準入選

小学館マンガワンの賞など漫画賞複数受賞。

『漫画で語る稲川怪談 水怨之章』(三交社コミックス)

原作:稲川淳二 漫画:夢川まりな、他にて漫画家デビュー。

漫画、イラスト、エッセイなどを活動的に発表している。

主な著書に『新現代妖怪図鑑』『脱サラして結婚をあきらめたら100日後に結婚して漫画家になった話』などがある。

作家活動で展示会など多数開催。

犬と猫の愛好家。

【保有資格】

学芸員

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

全国の一般書店からもご注文いただけます。

