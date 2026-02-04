ブラウンリバース株式会社 代表取締役CEO交代のお知らせ

ブラウンリバース株式会社

ブラウンリバース株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、2026年2月1日付で代表取締役CEOを交代したことをお知らせいたします。

創業以来代表取締役CEOを務めてまいりました金丸剛久は同日付で退任し、取締役（非常勤）に就任いたしました。後任として、これまで取締役CMOを務めてきた長谷川正明が、代表取締役CEOに就任いたしました。今後も現場志向を軸に、プラントで働く皆さまの業務効率化、設備管理・安全管理の高度化に取り組んでまいります。

左：金丸 剛久 右：長谷川 正明

◆前 代表取締役 金丸 剛久 ご挨拶

2022年の創業以来、当社に関わってくださったお客さま、協力会社、関係各社の皆さまに、心より御礼申し上げます。社名に込めた想いのとおり、ブラウンフィールドを再定義し、新たな価値創出に貢献するため、既成概念を塗り替える覚悟でINTEGNANCE VRの開発と普及に取り組んでまいりました。当社は、創業4年目を迎え、いよいよ0→1フェーズから、1→10フェーズへと歩みを進めてまいります。今後は、取締役（非常勤）として、引き続き事業全体を支援するとともに、親会社である日揮株式会社にて、インテグナンス構想のリデザインに注力し、プラント業界に対し、今後どのような価値提供ができるのかを、改めて構想してまいります。ここまでの歩みを支えてくれた、社員やパートナーの実行力、行動力、そして粘り強さは、私の誇りです。この志と、これまでに得た多くの学びは、新しく代表を務める長谷川のもと、次の世代へ確かに託します。新体制では、伴走と成長をさらに加速させ、現場の価値をより広く届けていくことを確信しています。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。





◆新 代表取締役 長谷川 正明 ご挨拶

私はこれまで、INTEGNANCE VRを通じて、設備保全に携わる現場の皆様が必要とする設備・作業情報を関係者間で確実に共有できる仕組みづくりに取り組んで参りました。当社は今、成長フェーズに入りました。これからは改めて現場視点を再徹底し、お客様の業務課題に寄り添いながら、必要な現場情報に迷わず辿り着ける状態をつくり、保全業務の判断と実行を支えるべく、サービス改善および機能開発を推進いたします。また、導入から運用・定着までを一貫して支援することで、提供価値の向上に取り組んでいく所存です。協力会社の皆様とも、さらに連携を深め、現場に根づく価値を共に広げて参ります。今後ともご指導ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。





【INTEGNANCE VR（インテグナンスVR）とは】

INTEGNANCE VRは、デジタルツイン（点群やパノラマ写真を活用した3Dビューアー）を基盤に、プラント工場の生産設備や複雑に入り組んだ配管を可視化し、現場で働く従業員の皆さまの労働生産性を向上させることができる3Dをベースとした設備/配管管理システムです。

広大かつ複雑な構造のプラント工場では、生産設備の位置や配管ルートの確認に加え、補修箇所の特定・チーム内の認識共有に、多くの時間と労力を要してきました。INTEGNANCE VRは、工場内を可視化できる3Dマップです。活用することで、現場確認工数の削減や、欲しい情報（仕様や図面、過去の経歴情報）にすぐにアクセスできる他、チームや協力会社との認識合わせ、打ち合わせ効率を高めます。現場で働く皆さまが、正確かつ安全に、スピーディに判断・意思決定ができる「現場の知」の統合プラットフォームを目指して、引き続き、開発を進めてまいります。

【ブラウンリバース社の概要】

社 名 ：ブラウンリバース株式会社

本 社 ：神奈川県横浜市

設 立 ：2022年5月

資 本 金：1億円

代 表 者：長谷川 正明

WEB ：https://www.integnance-vr.brownreverse.com/

事業内容 ：INTEGNANCE VR（インテグナンスVR）の企画・開発・運用・販売

受賞実績 ：

・経済産業省主催 第9回インフラメンテナンス大賞 特別賞

・横浜ビジネスグランプリ2025YOXOアワード 最優秀賞

・Total Productive Maintenanceアワード2023 優秀商品賞