香川県産品のカリフォルニア日系スーパー初進出を支援 「Japanese Food Expo2025 in ロサンゼルス」出展で海外展開成功モデルを確立

株式会社Japan Navi

株式会社Japan Navi （本社：シンガポール、代表：飯田広助）は、2025年11月14日（金）～15日（土）にアメリカ・ロサンゼルスのヒルトン ロサンゼルス ユニバーサルシティ ホテルで開催された「Japanese Food Expo 2025 in ロサンゼルス」において、香川県（一般財団法人かがわ県産品振興機構）のブース出展を全面的に支援しました。



本取り組みは、香川県内事業者とアメリカ現地バイヤーとの商談機会・マッチング創出（BtoB）と一般来場者に対する香川県産品の認知度向上（BtoC）を目的としています。株式会社Japan Naviは、香川県のブース企画、運営、試食提供、物販、バイヤー対応などを一気通貫で実施しました。



来場者2,800人超　LAの食トレンド層に香川県産米・うどん・醤油をPR





「Japanese Food Expo 2025 in ロサンゼルス」には、香川県内から次の3社が出展しました。



・くりや株式会社（香川県産米）


・石丸製麺株式会社（讃岐うどん／乾麺）※物販あり


・鎌田醬油株式会社（醬油）※物販あり



2日間の来場者数は2,824名に達し、100を超える日本食品メーカーや自治体が出展。試食体験を軸に香川県産品の魅力を海外へ訴求する絶好の機会となりました。



会場となった「ヒルトン ロサンゼルス ユニバーサルシティ ホテル」は、ユニバーサルスタジオ入口に位置するLA屈指の人気エリアです。



白人系・ヒスパニック系・アジア系など、多様な来場者が集まり、食トレンドに敏感な層に香川県産品の魅力を直接体験してもらう理想的な環境となりました。



＜イベント概要＞


・イベント名：Japanese Food Expo 2025 in ロサンゼルス


・開催日時：2025年11月14日（金）～15日（土）


・会場： ヒルトン ロサンゼルス ユニバーサルシティ ホテル


・主催区分：


　11月14日（金）


　・【第1部 BtoB】食品業界バイヤー（招待者）12:00～16:00


　・【第2部 BtoC】一般消費者（有料）17:00～21:00


　11月15日（土）


　・【第1部 BtoC】一般消費者（有料）11:00～14:00


　・【第2部 BtoC】一般消費者（有料）16:00～19:00




＜出展事業者・出展商品＞

◆くりや株式会社（県産米）


出展商品：オコメールJapan


　　　　　オコメール47


　　　　　香川県産 コシヒカリ


　　　　　香川県産 にじのきらめき




◆石丸製麺株式会社（讃岐うどん／乾麺）


出展商品：さぬきの夢（瀬戸の誉）


　　　　　讃岐うどん包丁切り


　　　　　讃岐茶うどん


　　　　　国産小麦まるごと細うどん




◆鎌田醬油株式会社（だし醤油各種）


出展商品：だし醤油


　　　　　にんにくだし醤油


　　　　　ピリ辛だし醤油


　　　　　さしみ醤油


　　　　　ぽん酢醤油





高評価獲得の香川県産品、カリフォルニア日系スーパーに初進出へ



11月14日（金）に開催された食品業界バイヤー向け商談会では、香川県産品が現地ローカル小売店や日系小売事業者から高い評価を獲得しました。



特に評価の高かった一部の商品は、今回初めてカリフォルニアの日系スーパーへの導入が決定。サンプル提供や具体的な商談を通じて、現地での販売につながる成果を上げました。



今回の成果は、展示会への単発出展にとどまらず、商談創出から商品導入、輸出につながる長期的な取引形成までを見据えた支援の成功モデルとなっています。



地域産品の海外市場定着を後押しする事例として、地域企業の輸出支援の新しい形を示しています。



【出展事業者アンケート（一部）】


・「香川県産（日本産）米の高品質・安全性・美味しさをPRでき、市場開拓の参考になりました。」


・「来年度も出展したいです。継続することで得られる効果が大きいと感じました。」



【BtoC】物販売上2位・3位の好成績　試食体験を起点に販売実績と認知拡大を実現


11月14日（金）と11月15日（土）の第2部BtoC部門では、一般消費者向けに讃岐うどん・だし醤油・県産米の試食を実施。実際に本場の味を体験してもらうことで、香川県産品の認知度向上につなげました。物販を行った2社は、全17社中で2位・3位の販売実績上位を記録。会期後半にかけて販売数


が伸長するなど、現地消費者からの評価が継続的な購買につながる結果となりました。


＜販売商品＞

◆石丸製麺株式会社


・さぬきの夢（瀬戸の誉）讃岐うどん包丁切り


・讃岐茶うどん


・国産小麦まるごと細うどん



◆鎌田醤油株式会社


・にんにくだし醤油


・だし醤油


・ピリ辛だし醤油


【来場者コメント（抜粋）】


・「普段食べるうどんよりコシが強く、もちもちしておいしいです。」


・「にんにくだし醤油の風味がクセになります。」


・「まるごと小麦のうどんはヘルシーでLAで人気が出そうです。」


・「お米がつやつやしていて甘味があり、とてもおいしいです。」




【出展事業者アンケート（一部）】


・「初めて販売した全粒粉うどんの評価が高く、新たな可能性を確認できました。」


・「強気の価格設定でも購入され、現地市場での受容性を実感しました。」



自治体・企業の皆様へ　BtoB商談から消費者PRまで　海外PR・輸出支援をトータルサポート


本取り組みは、香川県と株式会社Japan Naviが連携し、単なる出展支援にとどまらず、企画設計・現地運営・試食・物販・成果検証までを一体的に実施したモデルケースです。



株式会社Japan Naviは、BtoB商談からBtoC販売・PRまでを一気通貫で支援。海外展開を検討する自治体・企業様にとって、再現性のある具体的な実行支援を提供します。



株式会社Japan Navi Groupについて


Japan Navi Groupは、2016年にシンガポールで邦人向けメディアとして創業し、現在は日本・アメリカ・シンガポール・台湾を拠点に、自治体向けコンサルティング、地域商社機能、インバウンド観光などを通じた地方創生事業を展開しています。また、メディアや教育を通じて地域と世界をつなぐ橋渡しを担い、文化の継承と地域の未来を、国境を越えて支援しています。




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社Japan Navi 広報担当：小園


電話：03-5050-4304


ケータイ：090-5921-6129


メールアドレス：pr@japan-navi-group.co.jp